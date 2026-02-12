Efectividad de la evaluación ambiental anota fuerte alza ad portas de cambio de gobierno: alcanza casi el 30%

El índice que elabora Pivotes sobre este ítem arroja que la probabilidad de conseguir luz verde dentro de plazos razonables aumentó un 5,3%.

Un cambio de rumbo reveló una nueva medición del Índice de Efectividad en la Evaluación Ambiental (IEFEA), diseñado por Pivotes, el cual busca responder la interrogante sobre qué tan probable es que un proyecto de inversión sea calificado favorablemente dentro de un plazo razonable.

En la segunda entrega trimestral, correspondiente a los meses de octubre-noviembre-diciembre de 2025, el indicador del centro de incidencia alcanzó el 28,3%, una fuerte alza respecto al 23% anotado en el tercer trimestre de este año.

Es decir, la probabilidad de ser aprobado dentro de los plazos tomados como referencia (tiempos históricos con mayor agilidad en la calificación) aumentó un 5,3%.

El exdirector ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y miembro de la Red Pivotes, Ignacio Toro, asegura a DF que "el alza es significativa".

"Si se mantuviera esta tendencia, en poco más de un año volveríamos a aprobar a tiempo más del 50% de la inversión que se calificaba a fines de los 90s. Después del 2010 sólo los años 2011, 2012, 2018 y 2020 se ha logrado este valor. El desafío es mantener lo realizado este semestre", destacó.

Según explica, la mejoría se debe a que la cartera de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en evaluación durante el último trimestre se redujo de 102 a 88 proyectos. Se ingresaron cinco proyectos y se aprobaron 18 iniciativas con una inversión declarada de US$ 8.000 millones. Entre ellos, destaca la megalínea Kimal-Lo Aguirre, el proyecto Volta de amoníaco verde y la modernización de la Fundición Hernán Videla de Enami.

Al recoger el IEFEA sobre la inversión declarada por sector productivo, el sector minero saltó del 37,5% al 45,4% (un alza del 7,9%) y energía desde el 33,1% al 41,9% (un incremento del 8,8%). Mientras, las iniciativas de infraestructura aprobadas dentro de plazo disminuyeron un 0,9% a pesar de la aprobación de tres iniciativas.

En esa línea, al analizar el comportamiento a nivel regional, si bien en la Región de Antofagasta el IEFEA llegó a 21% en la medición pasada, en esta segunda entrega alcanzó el 27,6%. La aprobación del proyecto Volta mencionado anteriormente que involucra una inversión de US$ 2.500 millones, lo que representa el 10% de la cartera en evaluación, permitió mejorar en un 6,6% la probabilidad de que un EIA sea aprobado a tiempo.

También tuvo un mejor desempeño la Región del Biobío, que pasó de 32% en la medición anterior a 39,5%. Esto, principalmente por la aprobación del Parque Eólico Junquillos (US$ 570 millones), representando el 40% de la inversión que se encontraba en calificación al inicio del trimestre anterior.

Sin embargo, Coquimbo y Valparaíso no calificaron ningún EIA este trimestre (tienen US$ 2.700 millones y US$ 5.000 millones en evaluación pendiente, respectivamente). "En Valparaíso y Coquimbo eso tiene nombres bien concretos: la inversión en el Puerto Exterior de San Antonio y la Extensión de la Vida Útil de Minera Los Pelambres. Paradojal teniendo en cuenta nuestra costa y la importancia de la minería para el país", advierte Toro.

La carta de despedida del actual Gobierno

Considerando el fin del actual Gobierno, la interrogante será si el ímpetu mostrado este trimestre se repetirá nuevamente entre enero y marzo de este año.

¿Podría registrarse un alza aún más pronunciada que la experimentada en octubre-noviembre-diciembre? "Sería ideal. Toda alza del indicador es reflejo de un país que logra tomar decisiones de manera más eficiente. Tengo confianza que podrá generarse nuevamente un alza. Aunque parezca obvio decirlo, la publicación del indicador el primer trimestre del 2026 será la carta de despedida del actual gobierno y reflejará dónde se focalizaron los esfuerzos en la gestión post elecciones", advirtió Toro.