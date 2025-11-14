Tras obtener RCA, Kimal-Lo Aguirre iniciará en diciembre construcción de megalínea que unirá Antofagasta y Santiago
El gerente general de la firma detrás del proyecto, Sebastián Fernández, señaló que no ven elementos de riesgo significativos para comenzar las obras en esa fecha, de tal modo de asegurar la entrada en operación comercial en mayo de 2029.
Noticias destacadas
Tras una reunión previamente agendada por Ley de Lobby, este viernes el Gobierno y la empresa Conexión Kimal-Lo Aguirre destacaron públicamente la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que obtuvo la noche de este jueves la megalínea Kimal-Lo Aguirre, iniciativa que unirá Antofagasta y Santiago e involucra una inversión de unos US$ 1.500 millones.
Tras la cita, el gerente general de Conexión Kimal-Lo Aguirre, Sebastián Fernández, adelantó que "la RCA nos permite iniciar la construcción ya en diciembre y así asegurar la entrada en operación comercial como está prevista en mayo de 2029".
"La construcción va a partir en diciembre. Ahora bien, el proyecto va a requerir de distintos permisos desde aquí hasta el año 2029 y esto va a ser un tren de permisos que va a ir acompasado del desarrollo del proyecto. Para la obra que iniciamos en diciembre son aquellos que probablemente no requerimos permisos ambientales sectoriales que vamos a iniciar la tramitación ahora. Por lo tanto, no vemos elementos de riesgo significativos para iniciar la construcción en la fecha que tenemos programada", explicó Fernández.
El ejecutivo de la firma detrás del megaproyecto agregó que la aprobación ambiental de la iniciativa es una "muy buena noticia", especialmente en el marco de la COP 30 que llama a la urgencia de la acción. Y agradeció el esfuerzo de los distintos Servicios en poner todos los recursos para evaluar adecuadamente un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que ha sido probablemente -dijo- "uno de los más extensos y complejos que se ha tramitado ambientalmente en Chile".
El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, señaló a su turno que, a partir de esta aprobación y el trabajo que se hará relativo a permisos sectoriales, "esta inversión va a poder partir su construcción este año; es decir, de forma muy pronta, más allá de que es un proyecto ambicioso, largo, que le va a tomar años lograr finalmente concluir".
Mientras, el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, destacó que la aprobación del proyecto es una "gran noticia económica, social y ambiental para Chile". "Económica por la magnitud del proyecto de inversión y también porque genera un sistema eléctrico más seguro, más eficiente, más resiliente frente a los desastres naturales que inevitablemente ocurren en nuestro país. Ambiental, porque trae energía más limpia, evita la contaminación y la huella de carbono, y por su ingeniería también impacta menos el territorio. Y, social, porque va a habilitar para traer energía solar -que es más barata- desde el norte hacia el centro del país, y por lo tanto va a disminuir la cuenta en los hogares cuando el proyecto esté en plena operación”, detalló.
Y complementó que "va a facilitar las interconexiones internacionales de nuestro sistema eléctrico, generando las oportunidades de que Chile no solo se autoabastezca sino también exporte energía".
Junto con valorar el trabajo técnico del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la directora ejecutiva de la entidad, Valentina Durán, reiteró que "hemos logrado la calificación de este proyecto con un 30% de reducción de los plazos en comparación con lo que se ha calificado este año".
Con esta aprobación, según el Gobierno, Chile alcanza el mayor monto de inversiones con evaluación ambiental favorable en un solo año, totalizando US$ 34.337 millones, cifra que supera el récord de US$ 32.000 millones registrado en 2013.
Impacto en las tarifas
Consultado por los beneficios que traerá esta megalínea, el biministro García precisó que "la energía solar y eólica, pero fundamentalmente solar que se producen en el norte del país es más barata, pero también sabemos que hay contratos eléctricos que vencen a lo largo del tiempo. Por lo tanto, este proyecto va a permitir traer energía más barata que van a sustituir gradualmente contratos más caros y, por lo tanto, a los consumidores al final del día les va a terminar reduciendo su cuenta".
Según detalló, fundamentalmente para las empresas eléctricas, "esta es una gigantesca noticia, porque hoy muchas empresas están vendiendo su producción prácticamente a cero, porque no logran transmitirla a los centros de consumo". "Ahora, pudiendo transmitirlas, van a poder cobrar lo que corresponde y por lo tanto sus inversiones se van a hacer más viables y vamos a permitirles que siga creciendo la generación limpia a lo largo del país", agregó.
Eso sí, indicó que no hay estimaciones sobre cuánto bajarían las tarifas por esta obra: "El proyecto tiene que entrar en operación para que ello ocurra. Y al mismo tiempo tenemos que licitar nuevos contratos que sustituyan a los que hoy se abastecen fundamentalmente a través de combustibles fósiles. Cuando esas licitaciones ocurran vamos a tener certeza respecto de los precios, pero la dirección del cambio es clara. Van a ser más baratos".
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Inmobiliaria VIVA proyecta inversiones por US$ 100 millones en Santiago y consolidar su expansión en EEUU
En cinco años, la firma proyecta levantar cuatro desarrollos en la capital. Uno se emplazará en Santiago Centro, otro en la Florida, mientras que los últimos dos siguen en evaluación.
Fintech peruana adquiere posición mayoritaria en la startup chilena de pagos ETpay
La empresa emergente local desarrolló una infraestructura para hacer pagos de cuentas a través de transferencias bancarias. A la fecha de la venta, facturaban US$ 5 millones anuales. Ahora, el plan es definir los próximos pasos con la compañía peruana para llegar a nuevos mercados.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete