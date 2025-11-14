Click acá para ir directamente al contenido

Paramount vende CHV a Jorge Carey, Tomás Yankelevich y Edgar Spielmann
Inicio Empresas Energía
Energía

Tras obtener RCA, Kimal-Lo Aguirre iniciará en diciembre construcción de megalínea que unirá Antofagasta y Santiago

El gerente general de la firma detrás del proyecto, Sebastián Fernández, señaló que no ven elementos de riesgo significativos para comenzar las obras en esa fecha, de tal modo de asegurar la entrada en operación comercial en mayo de 2029.

Por: Karen Peña

Publicado: Viernes 14 de noviembre de 2025 a las 17:40 hrs.

Energía Transmisión Eléctrica SEIA evaluación ambiental gobierno Karen Peña
<p>Valentina Durán, directora ejecutiva del SEA; el ministro de Hacienda, Nicolás Grau; el gerente general de Conexión Kimal-Lo Aguirre, Sebastián Fernández; y el biministro de Economía y Energía, Álvaro García.</p>

Valentina Durán, directora ejecutiva del SEA; el ministro de Hacienda, Nicolás Grau; el gerente general de Conexión Kimal-Lo Aguirre, Sebastián Fernández; y el biministro de Economía y Energía, Álvaro García.

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Señal DF

El fin de una era, Bofill Escobar Silva se separan para crear nuevos estudios de abogados
2
Empresas

Tras cuatro años y US$ 50 millones de sobrecostos, culmina polémica consulta indígena de hidroeléctrica de Statkraft
3
DF MAS

Como esta startup chilena sedujo a los principales productores de palta y a los de berries del mundo
4
Mercados

Michael Burry, el inversionista de "La gran apuesta", cerrará su fondo de cobertura tras advertir sobre las valoraciones en Wall Street
5
Regiones

Operadores de buses rurales de cuatro regiones dejarán de ofrecer tarifas para estudiantes y adultos mayores desde el 1 de enero
6
Señal DF

Las acciones más sensibles a las elecciones
7
Regiones

Puente Industrial: alcalde de San Pedro de la Paz se suma a vecinos y anuncia que municipio también recurrirá a la justicia para frenar cobro del TAG
8
Empresas

Huelga de pilotos de Latam continúa: asesor legal del sindicato pide "que la empresa recapacite"
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete