Megaproyecto eólico de US$ 625 millones en la Región del Biobío ingresa a evaluación ambiental

El proyecto Tulipanes, que tendrá una capacidad de 410 MW, se suma a las iniciativas de energías renovables que impulsa Arauco para fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional desde las comunas de Quilleco y Los Ángeles.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Martes 30 de diciembre de 2025 a las 18:10 hrs.

Energía Energías Renovables ARAUCO sustentabilidad Biobío Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
