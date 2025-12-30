Megaproyecto eólico de US$ 625 millones en la Región del Biobío ingresa a evaluación ambiental
El proyecto Tulipanes, que tendrá una capacidad de 410 MW, se suma a las iniciativas de energías renovables que impulsa Arauco para fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional desde las comunas de Quilleco y Los Ángeles.
Con una inversión proyectada de US$ 625 millones y una capacidad de 410 MW, el megaproyecto Parque Eólico Tulipanes, que se instalaría entre las comunas de Quilleco y Los Ángeles, Región del Biobío, ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. La iniciativa forma parte de las inversiones con las que la empresa Arauco busca ampliar su operación al sector energético.
El parque eólico considera la instalación de 57 aerogeneradores de última generación, con una potencia unitaria de 7,2 MW, sumando una capacidad instalada total de 410,4 MW, energía que sería inyectada directamente al Sistema Eléctrico Nacional. De esta manera, podría posicionarse como uno de los de mayor escala en la actual cartera de tramitación nacional, reforzando el rol de la región en el proceso transición energética.
“Tulipanes se posiciona como un aporte relevante para acompañar el crecimiento de la demanda energética nacional con fuentes renovables”, señaló Mauricio Leiva, gerente de Sostenibilidad del Negocio Eólico de la forestal. El ejecutivo detalló que la inversión no sólo apunta a la infraestructura para la generación y almacenamiento, sino también una línea de transmisión de 220 KV y 28 kilómetros que conectará el parque con la Subestación Las Canteras.
Impacto económico y social
Uno de los componentes más destacados de la inversión es la incorporación de un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías (BESS). Esta tecnología es crítica para resolver los problemas de intermitencia de las fuentes eólicas, permitiendo inyectar energía en horarios de mayor demanda, lo que permitirá dotar de mayor flexibilidad y estabilidad al sistema.
El proceso de construcción, estimado en 19 meses a contar de su aprobación, promete dinamizar la economía local mediante una fuerte demanda de servicios en obras civiles, logística y transporte. Cabe destacar que, previo a su ingreso al SEIA, el proyecto completó dos años de Participación Ciudadana Temprana (PACA), integrando observaciones de las comunidades vecinas al Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
Esta nueva apuesta no es un esfuerzo aislado. Tulipanes viene a robustecer la presencia de Arauco en el sector, sumándose al proyecto Eólico Las Fresias (Región de Ñuble), otra pieza clave en la estrategia de diversificación de la compañía.
