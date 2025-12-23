Cenco Malls lanza la segunda edición de su desafío de innovación abierta CosmoLab

La convocatoria estará abierta hasta el 31 de enero de 2026 y está orientada a startups y scaleups que integren tecnología, sostenibilidad y digitalización para transformar la operación y la experiencia en centros comerciales de la región.

Cenco Malls, en alianza con Bluebox, presentó la segunda edición de CosmoLab 2026, su programa de innovación abierta que busca conectar a startups y scaleups que contribuyan al desarrollo de la operación de centros comerciales y la experiencia de los clientes. La nueva versión está orientada a soluciones disruptivas que impulsen la eficiencia operativa, la sostenibilidad y la digitalización de los espacios que opera la compañía en la región.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 31 de enero de 2026, con foco en emprendimientos latinoamericanos que integren tecnología, sostenibilidad, visión de futuro y potencial de escalabilidad dentro del ecosistema de Cenco Malls. Además, el proceso contempla acompañamiento técnico y estratégico para validar el impacto de las soluciones seleccionadas.

El IT Director de Cenco Malls, Marcelo Romero, señaló en un comunicado que “CosmoLab es una puerta abierta a la innovación colaborativa. Un puente entre nuestros centros comerciales y el talento del ecosistema, donde buscamos soluciones que no solo optimicen la operación, sino que transformen la experiencia de millones de clientes”.

En tanto, la directora regional de Bluebox, Laura Chicurel, dijo en el mismo comunicado que “imaginamos los centros comerciales del futuro como ecosistemas vivos: eficientes, conscientes y diseñados para experiencias memorables. CosmoLab es el puente para hacer realidad esa visión”.

El programa contempla dos desafíos. El primero, eficiencia inteligente en operación y mantenimiento, está orientado a soluciones para la gestión eficiente, sostenible y predictiva, con foco en tecnologías de mantenimiento automatizado, gestión energética, trazabilidad y reporte de ESG (sigla en inglés de ambiental, social y gobernanza).

El segundo desafío, experiencia de cliente 360°, está enfocado en innovaciones que conecten datos, personas y eficiencia, con analítica avanzada, automatización, robótica, coordinación operativa inteligente y omnicanalidad.

Plazos

El recorrido de los proyectos seleccionados irá desde la idea a la implementación, con un Demo Day programado para marzo de 2026. Luego, entre abril y agosto se desarrollarán los pilotos, cuyos resultados serán presentados ante el Comité Ejecutivo de Cenco Malls, con la posibilidad de escalar las soluciones en Chile, Perú y Colombia.

Durante este proceso, los equipos recibirán mentoría, apoyo técnico y cobertura parcial de los costos asociados a la ejecución de los pilotos. Además, los proyectos seleccionados se sumarán a una red regional orientada a impulsar nuevos modelos de eficiencia, gestión y experiencia.

Las startups interesadas pueden postular través del sitio cosmolab.cencomalls.com.