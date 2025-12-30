Bolsa chilena cae desde sus máximos históricos, pero cierra 2025 con su mejor desempeño anual desde 1993

El IPSA terminó el ejercicio con un avance de 56%, cifra que asciende a 70% si se ajusta por la variación del tipo de cambio. Otro de los logros está en el hecho de que la bolsa terminó el año con 72 marcas históricas, igualando el precedente de 1991.

La bolsa chilena dio por cerrado un 2025 estelar en la sesión de este martes, más allá de que esta última operación del año haya sido una caída, desde máximos históricos y con los bajos montos transados estacionales.

El S&P IPSA cayó 0,4% a 10.481,40 puntos, después de cerrar el lunes por primera vez sobre la marca de 10.500. La Bolsa de Santiago terminó de operar anticipadamente este martes, a las 13:00 horas, y mañana miércoles permanecerá inactiva por feriado bancario.

Cenco Malls (-4,7%), Entel (-1,7%) y SQM-B (-1,2%) fueron las acciones que más cayeron en la jornada, donde el IPSA registró flujos por debajo de lo normal a esta misma hora.

En Wall Street, el S&P 500 bajó 0,1%, y el Dow Jones con el Nasdaq cayeron 0,2%. En Europa, el continental Euro Stoxx 50 avanzó 0,9% y el FTSE 100 de Londres ganó 0,8%. En Asia, el Hang Seng hongkonés subió 0,9% y el CSI 300 de China continental ganó 0,3%, pero el Nikkei japonés disminuyó 0,4%.

Importante alza

El IPSA cerró el año con un avance de 56,2%, su mejor desempeño anual desde 1993 en términos de variación. Ajustado por la variación del tipo de cambio, el alza fue mayor ubicándose en un 70,1%, su mejor retorno en dólares desde 2009.



El IPSA se ubica en este momento en la novena posición del ranking de retorno total de índices primarios compilados por Bloomberg. Medido en dólares, se queda en la undécima.

Analistas coinciden en que el ciclo de recortes de tasas de interés de la Reserva Federal favoreció las compras de acciones emergentes, ya que mejoró los precios de los commodities, facilitó la relajación monetaria de entidades como el Banco Central de Chile y permitió la apreciación de divisas como el peso chileno.

También se observó que el IPSA fue progresivamente expandiendo sus múltiplos de valoración -la razón precio/utilidad subió 37% este año- a medida que siguió dejando atrás el fuerte castigo de la post pandemia. Ahora está en línea con su mediana de la última década.

Un elemento político que contribuyó es la alternancia hacia una administración más favorable a los negocios. Este factor comenzó a influir desde que surgieron las primeras señales, meses antes de las elecciones. Ahora, el mercado espera ver cuánto de sus propuestas implementará el Presidente electo, José Antonio Kast, con un Congreso dividido.