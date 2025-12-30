Dólar se desploma a $ 900 y cierra con baja de casi $ 100 en el mejor año desde 2009 para el peso chileno

La moneda local encabezó el ranking de ganancias de divisas emergentes frente al dólar este martes, seguida por el real brasileño y el baht tailandés. El cobre le dio un fuerte respaldo, ya que los futuros del metal se dispararon 3,6% a US$ 5,74 por libra en la Bolsa de Metales de Londres.

El dólar se hundió este martes a $ 900 en la última sesión de 2025 para el mercado cambiario chileno, atento a los vaivenes del cobre en momentos en que escasean los flujos a nivel internacional de cara a las fiestas.

La divisa bajó $ 15,4 -su mayor caída desde abril- hasta los $ 900,4 al cierre de la sesión, quedando en mínimos desde el 30 de septiembre de 2024 previo al feriado bancario de este miércoles en Chile. Si bien la punta vendedora de referencia en Bloomberg no logró perder los $ 900, hubo otras cotizaciones donde esto sí ocurrió.

El tipo de cambio completó una baja mensual de $ 28,1 -la quinta consecutiva-, de $ 62,4 en la medición trimestral y de $ 99,1 en el conjunto del año, ya que empezó el ejercicio en niveles de cuatro dígitos.

Esta caída anual de 9,9% es la más profunda desde 2009, aunque viene después de un alza de 13,1% en 2024. El peso chileno se ubicó en el lugar número 12 del ranking de retornos de monedas emergentes frente al dólar.

Está por verse si en el futuro cercano el dólar-peso logra romper los $ 900. La marca suele generar un especial interés de compra entre los principales agentes del mercado, y además ciertos indicadores de análisis técnico están arrojando señales de sobreventa ahora que la divisa ronda estos niveles.

Impulso cuprífero

El peso chileno lideró el ranking de ganancias de divisas emergentes frente al dólar este martes, seguido por el real brasileño y el baht tailandés. Por su parte, el billete verde se fortaleció ligeramente frente a una canasta de comparables globales.

Los futuros del cobre se dispararon 3,6% a US$ 5,74 por libra en la Bolsa de Metales de Londres, habiendo alcanzado ayer un máximo histórico intradiario de US$ 5,88 en esta plaza. El cobre de la plataforma estadounidense Comex, que el lunes se ajustó con fuerza a la baja, hoy repuntó casi 4%.

El cobre fue el principal responsable de esta última fuerte caída del tipo de cambio, destacó el analista jefe de Admirals Latinoamérica, Felipe Sepúlveda. El metal ha enfrentado presiones recientes por "nuevas amenazas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre formas de cobre como commodity, lo que está acelerando el traslado de inventarios hacia bodegas estadounidenses desde hubs como Londres y Shanghái", explicó.

Gonzalo Muñoz, analista de mercados de XTB Latam, señaló que "a ese motor inmediato se le suma un cuadro de fondo que no ha desaparecido: interrupciones en producción minera, una cadena de refinación trabajando con márgenes comprimidos y un componente estructural de demanda asociado a electrificación e inversión en infraestructura (incluida la que está detrás del boom de IA y data centers)".

Según las analistas de Sucden Financial, Daria Efanova y Viktoria Kuszak, es probable que de cara a finales de año, los metales industriales sigan viéndose impulsados por los titulares y los flujos puntuales, con un potencial alcista que sería vulnerable a las tomas de ganancias hasta que mejore la liquidez a principios de enero.

Volviendo a Chile, la posición neta de los no residentes contra el peso chileno quebró una racha de siete sesiones incrementándose, ya que el viernes se moderó a cerca de US$ 6.900 millones, según datos del Banco Central. Sigue estando en sus niveles más agresivos desde agosto de 2024.