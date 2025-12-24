Empresarios y trabajadores buscan hacer frente común para posicionar temas en el próximo Gobierno

El espacio lo genera el foro trabajadores y empleadores que formó la CPC, en el cual participan varias centrales sindicales y representantes de las PYME.

La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) convocó el lunes al foro trabajadores-empleadores para comenzar a definir la agenda de temas que buscan instalar en el debate de cara al cambio de Gobierno.

Una instancia de conversación que reúne a los seis gremios socios de la CPC con la Central Autónoma Trabajadores (CAT), la Central de Trabajadores de Chile (CTCH), la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), la Confederación Nacional de Sindicatos y Federaciones de Taxis Colectivos de Chile, la Confederación Nacional de PYME (CNP), la Federación Chilena de Industriales de Panaderos( Fechipan) y la Federación Gremial de Buses, Transporte de Pasajeros Rural, Interurbano, Interregional e Internacional (Fenabus).

“Hoy hay plena conciencia de los desafíos que tiene el mundo laboral. Hay voluntad de buscar espacios de consenso, de abordar temas que efectivamente pueden ser súper sentidos por todas las partes, como la capacitación, la productividad y la creación de empleos. Es un espacio que nos permite enfocarnos en lo que es importante para el mercado laboral, identificar dónde están las mayores dificultades”, dijo la presidenta de la CPC, Susana Jiménez.

De acuerdo a lo planteado por los asistentes de la cita, la apuesta del grupo es trabajar en torno a temas como: productividad, creación de empleo, capacitación, entre otros. Temáticas que, además, buscan poder conversar con las próximas autoridades.

“Este es un espacio que demostró ser muy eficiente en términos de permitir el diálogo entre actores que no eran tan convocados por el gobierno. Y, además, son partes que tienen mucha voluntad de construir acuerdos, algo que es importante en esta coyuntura. Hay mucha consciencia de construir acuerdos”, destacó el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Jorge Riesco.

Sus palabras generaron eco en el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, quien agregó que “ojalá nos podamos reunir con el presidente electo para manifestarle esta buena disposición, de identificar problemas y construir y proponer soluciones en conjunto”.

Desde el mundo sindical, la expectativa del presidente de la Central de Trabajadores de Chile (CTCH), Arturo Martínez, es abordar en conjunto problemas que afectan tanto a las empresas como a los trabajadores. “Acá se habla de temas que le importan al país, no solo a un actor. Como el tema del crecimiento económico, los derechos sociales, la migración ilegal, son todos temas que afectan a empleadores y trabajadores, y en torno a los cuales se puede trabajar en conjunto”, dijo.

El presidente de la Federación Chilena de Industriales de Panaderos (Fechipan), José Carreño, agregó que “esta es una instancia donde hay confianza, y diálogo constante. Es un espacio que nos permitirá trabajar en una hoja de ruta común y que vaya en beneficio del crecimiento del país y en mejores condiciones para los colaboradores y los trabajadores”, expuso.

CPC y negociación ramal: “Dificulta aún más las contrataciones”

“Imponer condiciones comunes a nivel sectorial puede traducirse en mayores rigideces”, dijo la CCS.

El pronto ingreso al Congreso del proyecto de ley del Gobierno que busca avanzar en un modelo de negociación colectiva ramal o multinivel está generando críticas entre diversos actores.

La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, se refirió al tema y cuestionó el actuar del Gobierno. “A estas alturas, es básicamente una señal política que tiene muy baja viabilidad de avanzar en el Congreso, donde se conocen muy bien las posiciones desde los distintos sectores, particularmente desde el mundo empresarial y sobre todo desde las pequeñas empresas”, dijo la vocera.

Para Jiménez se trata de una iniciativa que “lo que hace es dificultar aún más las contrataciones, porque de alguna manera se trata de equiparar, a través de una negociación ramal, condiciones que no dicen relación ni con el tamaño, ni con las reales capacidades que tienen las distintas empresas dentro de ese sector productivo”, cuestionó.

La presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), María Teresa Vial, se sumó a las críticas: “Imponer condiciones comunes a nivel sectorial puede traducirse en mayores rigideces y costos, afectando especialmente a las pequeñas y medianas empresas, desincentivando la contratación formal y limitando la inversión”.

El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, planteó que con la presentación de este proyecto el Gobierno cumple un compromiso con los trabajadores. “Algo que es bien importante poder transmitir, es que cuando el Ejecutivo, el Gobierno acuerda con actores algún compromiso, es importante que esos compromisos se cumplan. Creo que eso también muestra un modo de hacer las cosas como Gobierno. Este es un proyecto que efectivamente se va a ingresar en el mes de enero”, dijo Boccardo.