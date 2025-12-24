CLC encuentra nuevas inconsistencias financieras por más de US$ 80 millones en administración de Alejandro Gil: acusa "ajustes manuales irregulares" y contrata abogados

La clínica sostuvo que con esto cerrará el capítulo heredado de la antigua administración y será asesorada por el estudio del penalista Juan Domingo Acosta para presentar acciones legales.

Como regalo anticipado de Navidad, este 23 de diciembre el directorio de Clínica Las Condes (CLC) recibió los resultados de una auditoría forense que encargó para analizar "registro manuales contable inusuales e injustificados" en los ejercicios 2023 y 2024, tanto en la compañía como en sus filiales Servicios de Salud Integrados y Nueva SSI.

Cabe recordar que el 10 de enero, el grupo Auguri -ligado a Cecilia Karlezi Solari y que tenía a la pareja de la empresaria, Alejandro Gil, liderando la clínica- vendió su participación y dejó de controlar la compañía. En su reemplazo, ingresaron la financiera EuroAmerica y el Grupo Indisa.

La auditoría encargada por los nuevos dueños, según informaron estos a la CMF mediante un hecho esencial, determinó un impacto de $ 34.634 millones (US$ 38,3 millones) por estos "ajustes manuales irregulares".

En una declaración, la administración de CLC detalló que "los registros contables manuales son considerados puntos críticos porque permiten la intervención humana directa, lo que puede facilitar la manipulación de cifras u ocultamiento de irregularidades para cuadrar números o posibles intentos de presentar un menor gasto o mayor ingreso, sin respaldo real".

Pero esto no fue lo único. En su comunicado, CLC reveló que encontró indicios de otras situaciones e inconsistencias contables, por lo cual encargó otra auditoría forense independiente. Según la información preliminar, estas inconsistencias estarían cifradas en $ 38.158 millones (unos US$ 42,2 millones).

Es decir, entre ambos hallazgos, la CLC debería reexpresar sus estados financieros de 203 y 2024 por una cifra aproximada de $ 72.792 millones (US$ 80,5 millones).

Anteriormente, la actual administración ya había sincerado pérdidas por más de US$ 83 millones en la era Gil que los antiguos controladores no habían reconocido.

Impactos y acciones legales

"Es importante aclarar que CLC realizará los ajustes contables que correspondan en losestados financieros al 31 de diciembre de 2025, cerrando así este capítulo heredado de la administración anterior", dijo CLC en su declaración.

En ese sentido, aclararon que lo anterior no interrumpirá la relación ni con equipos médicos ni aseguradoras de salud. "Esto en nada afecta el proyecto en curso impulsado por la nueva administración", sostuvo la firma.

Asimismo, el directorio ya decidió iniciar acciones judiciales por estos hallazgos y contrató para ello al estudio jurídico Acosta & Cía., liderado por el penalista Juan Domingo Acosta.

Finalmente, la Clínica efectuó durante 2025 las tasaciones de sus propiedades, plantas y equipos según las normas internacionales de contabilidad, encargándolas a un tercero independiente. En su comunicado, la empresa sostuvo que eso tendrá un efecto positivo de $ 71.589 millones (US$ 79 millones) en su patrimonio.