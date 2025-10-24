CLC levanta US$ 64 millones en operación financiera: irán a crecimiento del negocio y proyectos
Los recursos también se usarán para refinanciar pasivos, "todo lo cual generará efectos positivos en la operación", dijo el centro de salud.
Noticias destacadas
Mediante un hecho esencial, esta tarde la Clínica Las Condes (CLC) informó que esta compañía y su sociedad filial Nueva SSI, concretaron "una operación de cesión revolving de ciertos créditos presentes y futuros originados en prestaciones médicas al Fondo de Inversión Privado Estoril, administrado por EF Capital Administradora de Fondos de Inversión".
Esto, "le permitirá obtener a CLC y a la referida filial recursos por hasta un monto de $60.000.000.000 (US$ 63,75 millones)", dijo el gerente general de la empresa de salud, Pablo Yarmuch Fierro.
"Los recursos que obtenga CLC bajo estas operaciones se destinarán principalmente a incrementar el capital de trabajo requerido para la operación de sus negocios en virtud del crecimiento sostenido que ha tenido la actividad de la Clínica, lo que permitirá financiar dicho crecimiento y proyectos futuros, como así mismo permitirá refinanciar pasivos, todo lo cual generará efectos positivos en la operación de CLC", explicó el ejecutivo en su comunicación al regulador del mercado.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Cómo las gerencias legales y estudios jurídicos asumen el desafío de integrar la inteligencia artificial
Expertos del área coinciden en que esta disrupción tecnológica ya está transformando el ejercicio profesional, pero advierten que la confianza y el criterio seguirán siendo irremplazables.
MarketCare suma como inversionista a heredero de Bata para ampliar su modelo de venta de medicamentos al costo
Tomás Arthur Bata III invirtió en la startup chilena a través de su fondo de impacto social Swiss Precision Project y desde septiembre integra el directorio. El capital será usado para crecer en Chile y desarrollo tecnológico.
Corte Suprema da espaldarazo a proyecto de Copec en Las Salinas, Viña del Mar: empresa habla de “luz verde definitiva”
“Esta decisión, contundente y unánime del máximo tribunal, se suma a los distintos pronunciamientos favorables emitidos por las autoridades ambientales a lo largo de los más de 20 años de trabajo”, dijo la inmobiliaria Las Salinas.
Gestora de fondos Toesca crea un comité asesor para ejecutar el proceso de liquidación de los fondos de Sartor
La instancia estará integrada por los abogados Jaime de Larraechea y Juan León, junto a socios de la AGF y los asesores externos de crédito privado, Rodrigo Violic y Andrés Chechilnitzky,
BRANDED CONTENT
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
SuplementosVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete