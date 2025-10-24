CLC levanta US$ 64 millones en operación financiera: irán a crecimiento del negocio y proyectos

Mediante un hecho esencial, esta tarde la Clínica Las Condes (CLC) informó que esta compañía y su sociedad filial Nueva SSI, concretaron "una operación de cesión revolving de ciertos créditos presentes y futuros originados en prestaciones médicas al Fondo de Inversión Privado Estoril, administrado por EF Capital Administradora de Fondos de Inversión".



Esto, "le permitirá obtener a CLC y a la referida filial recursos por hasta un monto de $60.000.000.000 (US$ 63,75 millones)", dijo el gerente general de la empresa de salud, Pablo Yarmuch Fierro.



"Los recursos que obtenga CLC bajo estas operaciones se destinarán principalmente a incrementar el capital de trabajo requerido para la operación de sus negocios en virtud del crecimiento sostenido que ha tenido la actividad de la Clínica, lo que permitirá financiar dicho crecimiento y proyectos futuros, como así mismo permitirá refinanciar pasivos, todo lo cual generará efectos positivos en la operación de CLC", explicó el ejecutivo en su comunicación al regulador del mercado.