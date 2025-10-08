EuroAmerica eleva su participación en Clínica Las Condes a 29,79% tras nueva compra de acciones por $ 442 millones
La operación refuerza el control de la corredora, que junto a Indisa había comprado un bloque mayoritario en enero y posteriormente amplió su participación tras el aumento de capital.
A través de un hecho esencial, EuroAmerica Corredores de Bolsa informó la adquisición de un paquete de acciones de Clínica Las Condes por $ 442.764.500, lo que representa un 0,19% de la participación.
Tras la operación, en la que se transaron 28.060 títulos con un precio promedio de $ 15.779,21, EuroAmerica —accionista controlador de CLC— aumentó su posición a 29,79%.
La transacción se da luego de que EuroAmerica e Indisa concretaran la compra del bloque controlador de CLC, en enero de este año.
En esa oportunidad, ambas compañías adquirieron 2.809.477 acciones, equivalentes aproximadamente al 27,8731% de las acciones suscritas y pagadas de CLC. El precio total de la compra fue de US$ 40 millones.
Si bien inicialmente CLC quedó con dos grandes accionistas (Indisa y EuroAmerica), en marzo se estableció aumentar el capital social del CLC en $ 45 mil millones, mediante la emisión de 5 millones de acciones de pago de una única serie, sin valor nominal.
En el marco del aumento de capital y el ejercicio del derecho preferente, EuroAmerica adquirió suficientes acciones para elevar su participación a 29,60%, mientras que Indisa suscribió títulos que le permitieron alcanzar 28,78% de la propiedad.
