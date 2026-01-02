Formalizarán por ocultamiento de bienes a dueños del Hotel Renaissance

El caso se originó en 2023 cuando la sociedad LV-Patio Renta Inmobiliaria I SpA se querelló contra los hermanos de origen español por haber constituido sociedades supuestamente ficticias con el solo fin de no pagar los más de $1.811 millones que le debían al fondo los dueños del hotel.

Para el próximo 18 de marzo a las 9 de la mañana quedó fijada la audiencia de formalización de los hermanos Julio, Gustavo y Mariano Salvador Carrillo, dueños del Hotel Renaissance Santiago, ubicado en Vitacura, por el delito de ocultamiento de bienes en un procedimiento concursal.

El caso se originó en 2023 cuando la sociedad LV-Patio Renta Inmobiliaria I SpA se querelló contra los hermanos de origen español por haber constituido sociedades supuestamente ficticias con el solo fin de no pagar los más de $1.811 millones que le debían al fondo los dueños del hotel por concepto de arrendamiento del inmueble donde se ubica el hotel, en Presidente Kennedy 4700.

En la causa, que lidera la Fiscalía de Las Condes, se han acumulado sendos antecedentes como un informe policial con declaraciones de ejecutivos de Patio como Cristian Menichetti, Luis Cognasso, Tomás del Favero y Javier Acevedo.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

En el fondo, LV-Patio acusa que los hermanos utilizaron las sociedades Ibérica Limitada, Hotech SpA y Hotech SA para transferirse contratos de arriendo y bienes y así no cumplir con sus obligaciones.

El origen de la relación comercial entre LV-Patio I y los querellados comenzó en abril de 2019. En dicho año, el fondo LV-Patio Renta Inmobiliaria I adquirió el edificio de oficinas New Century (hoy Patio Kennedy) a Banco Itaú, inmueble en que se mantenían dos plantas arrendadas a Hotech S.A., que operaba el Hotel Renaissance.

Sin embargo, en abril de 2020, Hotech S.A. “no pagó más las rentas acordadas ni otras prestaciones a las que estaba obligada, tales como, gastos comunes que le correspondían”, relata la querella inicial del caso.

Es a raíz de estas deudas, en julio de 2021, LV-Patio I inició una demanda civil de arrendamiento en contra de Hotech S.A. que terminó con los bienes embargados y que luego pasó a ser un procedimiento concursal y donde se revelaron los traspasos societarios a una sociedad denominada Hotech SpA, de los mismos hermanos.