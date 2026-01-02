Imacec de noviembre: actividad económica sorprende con un crecimiento menor que lo esperado por los analistas
El indicador subió un 1,2% en noviembre de 2025 frente al mismo mes de 2024, con lo que se quedó a medio camino de los pronósticos del mercado. Así, la actividad económica habría crecido 2,3% en todo 2025.
El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) subió un 1,2% en noviembre de 2025 frente al mismo mes de 2024, informó el viernes el Banco Central, en una variación que se ubicó por debajo de los pronósticos del mercado.
La serie desestacionalizada disminuyó 0,6% respecto del mes precedente y aumentó 1,2% en 12 meses. El mes registró la misma cantidad de días hábiles que noviembre de 2024.
"El resultado del Imacec se explicó por el crecimiento de los servicios y el comercio, lo que fue en parte compensado por la menor producción de la minería y del resto de bienes. En tanto, la caída del Imacec en términos desestacionalizados fue determinada por los servicios y la minería", informó el Banco Central en su primer comunicado del año.
Analistas habían anticipado una expansión en torno al 2% para la actividad económica en noviembre, tras el dispar desempeño del comercio y la industria ese mes de acuerdo con las cifras sectoriales dadas a conocer el miércoles por el INE. El consenso de las estimaciones en la encuesta de Bloomberg apuntaba a un crecimiento mensual de 2,2%.
"El Imacec no minero presentó un crecimiento anual de 1,7%, mientras que en términos desestacionalizados cayó 0,5% respecto del mes anterior y aumentó 1,6% en 12 meses", agregó el Banco Central.
El equipo de Estudios de Banco Santander estimó en un informe que, con este resultado, " en base a los Imacec preliminares, 2025 alcanzaría una expansión en torno a 2,3%", es decir menor al 2,6% que registró la economía nacional en 2024.
Zoom al desempeño de noviembre
La producción de bienes cayó un 1,3% en términos anuales, resultado que fue incidido por la menor producción de la minería y del resto de bienes. La caída de la minería fue determinada por una menor extracción de cobre, mientras que en el resto de bienes se registró una disminución en el valor agregado de la generación eléctrica, explicó el instituto emisor.
La industria, en tanto, presentó una variación de 0,3%, donde afectó una mayor refinación de combustible y una caída en la elaboración de bebidas.
Las cifras desestacionalizadas presentaron una disminución de 0,7% en la producción de bienes respecto del mes anterior.
La actividad comercial, a su vez, presentó un aumento de 5,5% a nivel interanual.
“Todos sus componentes presentaron resultados positivos, destacando el crecimiento del comercio automotor, que fue impulsado por las ventas de vehículos. En el comercio minorista, en tanto, destacaron las ventas en grandes tiendas, establecimientos especializados de vestuario y a través de plataformas de venta online, mientras que en el mayorista crecieron las ventas de maquinaria y equipos, y alimentos”, señaló el ente autónomo en su comunicado.
Las cifras ajustadas por estacionalidad mostraron un crecimiento de 0,3% respecto del mes previo.
Por último, los servicios se incrementaron un 1,9% en 12 meses, gracias al desempeño de los servicios personales, en particular de salud.
En términos desestacionalizados, los servicios presentaron una disminución de 0,6% respecto del mes precedente.
