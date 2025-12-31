Cifras mixtas de actividad en noviembre: creció el comercio, pero cayó la producción industrial
El Índice de Actividad del Comercio (IAC) anotó un alza anual de 6% en el penúltimo mes del año, mientras que el Índice de Producción Industrial (IPI) registró una baja de 0,8%.
Cifras mixtas de actividad se registraron en noviembre en Chile.
Por una parte, el comercio tuvo un buen pasar en el penúltimo mes del año. Un aumento interanual de 6% anotó el Índice de Actividad del Comercio (IAC) en el período, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
La división minorista creció un 6,2% en 12 meses debido, principalmente, a la contribución de venta al por menor por correo y por internet.
La división mayorista, en tanto, registró un crecimiento de 5,5% respecto a noviembre de 2024, gracias a la venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales.
Por su parte, la división automotriz presentó un incremento interanual de 7,5%, explicado por el aporte de venta de vehículos automotores.
Mientras que el Índice de Ventas de Supermercados (ISUP) presentó un crecimiento de 1,5% en 12 meses, y el Índice del Comercio Electrónico Minorista (ICEM) registró un incremento de 22,9% interanual.
Cae la producción industrial
En la otra vereda, el Índice de Producción Industrial (IPI), también publicado este miércoles por el INE, anotó en noviembre una contracción anual de 0,8%.
El Índice de Producción Manufacturera (IPMan) presentó un descenso de 1,3% en 12 meses, explicado, en gran medida, por la baja interanual de 17% en la producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho.
El Índice de Producción Minera (IPMin), a su vez, mostró una disminución de 1,3%, como consecuencia de la menor actividad registrada en minería metálica.
Por su parte, el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (Ipega) creció un 2,4% respecto del mismo periodo del año anterior, debido a que las tres actividades que lo componen presentaron aumentos en su actividad, destacando electricidad.
