La economía creció al ritmo del 2% en noviembre: el cálculo del mercado tras dispar desempeño del comercio y la industria

Mientras el consumo volvió a dar señales de dinamismo, la minería puso la nota de preocupación. Este viernes el Banco Central publica la cifra oficial.

La actividad económica mostró un desempeño heterogéneo durante noviembre. Según las cifras publicadas el miércoles por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la actividad del comercio registró un aumento de 6% frente al mismo mes de 2024, mientras que la producción industrial -lastrada por la minería- acusó una contracción de 0,8% en 12 meses.

“El conjunto de datos fue un tanto peor a lo previsto, particularmente en el caso de la manufactura que retrocedió 1,3%”, opinó el gerente de Estudios de Gemines, Alejandro Fernández.

A su juicio, la caída de la minería “no sorprendió, ya que lo venía haciendo hace varios meses y el comercio tuvo un resultado positivo, pero más débil al de los meses previos”.

Así y todo, consideró que “no hay razones para pensar que esto sea algo más que una cuestión puntual”,

O, como lo planteó el docente investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo (CIES-UDD), Carlos Smith, la información del INE da cuenta de una economía que pareciera ir a dos velocidades: un consumo que muestra resiliencia, especialmente en el tema digital; y una producción industrial que sigue “frenada” y enfrentando desafíos que calificó como estructurales.

“Las cifras del comercio no sorprenden, pues ha habido un sostenido crecimiento en la confianza de los consumidores durante el año”, postuló el académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, Nicolás Román.

Eso sí, el economista jefe de Coopeuch, Felipe Ramírez, resaltó que el comercio al por menor tuvo un retroceso mensual de 0,3% en términos desestacionalizados, luego de tres registros consecutivos de alzas. Esto, posiblemente, fue incidido porque en noviembre, a diferencia de octubre, no hubo Cyberday.

Distinto fue el caso de la manufactura y la minería. La primera presentó un descenso de 1,3% en 12 meses, explicado por la baja en la producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, mientras que el Índice de Producción Minera (IPMin) mostró una disminución de 1,3%, incidido por la minería metálica, lo que en parte aún estaría asociado al accidente de El Teniente de fines de julio, señaló Ramírez.

“Para el caso de la minera estatal, era sabido que la falta de inversiones iba a limitar su producción a pesar de los altos precios del cobre actuales”, expuso Román.

6 % creció el índice del comercio.

Lo que ven los analistas

Tras los resultados mixtos, los analistas sacaron las calculadoras para proyectar el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de noviembre, que publicará este viernes el Banco Central.

Coopeuch prevé un alza del Imacec de 1,8% para el penúltimo mes del año, cuando los servicios aportarían la mayor incidencia, la misma cifra que anticipa el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP).

“Detrás de esta proyección, se debe considerar que, durante 2025, el mes de noviembre presentó el mismo número de días hábiles que en 2024”, explicó la economista de OCEC-UDP, Valentina Apablaza.

De esta forma, dijo que la economía se encamina a cumplir su expectativa de crecimiento real en torno a 2,4% anual para 2025.

Gemines espera una expansión de 1,9% en 12 meses para noviembre.

Algo más optimista, el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (Clapes UC) apostó porque el indicador elaborado por el ente autónomo se ubique en torno a 2%, y el CIES-UDD suscribió un 2,2%, al igual que la última Encuesta de Expectativas Económicas (EEE).

Los segmentos minorista y mayorista alentaron el consumo