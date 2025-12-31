Inversiones declaradas por chilenos en EEUU se disparan en el primer año de convenio de doble tributación
Datos del SII revelan un incremento de 25% en el año comercial 2024, período en que debutó el pacto que evita la doble imposición entre ambos países.
Noticias destacadas
Desde el 1 de enero de 2024, está vigente el convenio que evita la doble imposición a nivel tributario entre Chile y Estados Unidos, acuerdo que se aprobó tras más de una década de trámite legislativo en ambas naciones. Un paso clave, dado que el pacto establece beneficios para las inversiones que se realicen entre ambos países, como rebajas de impuestos o exenciones a algunas operaciones del pago de gravámenes.
Si bien 2024 pareciera ser un ejercicio lejano en el año calendario considerando la reciente bienvenida a 2026, apenas durante 2025 se pudo tener una aproximación inicial del efecto de dicho acuerdo.
Esto, ya que en la Operación Renta 2025, basada en la información del ejercicio previo, los contribuyentes informaron al Servicio de Impuestos Internos (SII) el monto de las inversiones en EEUU por primera vez desde que rige el convenio. Y se nota una diferencia respecto al panorama previo.
Según los datos del formulario N° 1929 sobre operaciones en el exterior -obtenidos vía Ley de Transparencia- los chilenos le informaron a la autoridad inversiones que ascendieron a más de US$ 41 mil millones durante 2024 ($ 37.172.981 millones). Esto implica un aumento de 25% respecto a lo declarado un año antes, cuando el convenio no estaba vigente todavía.
Ahora, analizando la serie histórica, el monto declarado en 2025 es superior en 51,4% a lo informado en 2021 (ver gráfico).
Los beneficios
Acorde con los antecedentes del SII, solicitados por el estudio Albagli Zaliasnik (AZ), 32.757 contribuyentes chilenos informaron inversiones en EEUU durante el ejercicio comercial 2024. Para hacerse una idea, 42.674 personas y empresas chilenas llenaron ese formulario para declarar inversiones en el período.
La directora del Grupo Tributario de AZ, Andrea Bobadilla, explicó que las cifras dan cuenta de una tendencia de más largo plazo, ya que los inversionistas chilenos vienen diversificando cada vez más sus patrimonios hacia mercados desarrollados, y EEUU, como principal mercado financiero del mundo, ocupa un lugar natural en esa estrategia.
Foto: Julio Castro
Segundo, argumentó, la entrada en vigor del convenio para evitar la doble tributación con EEUU en 2024 “cambia de manera relevante el costo tributario de esa decisión. Menores tasas de retención y mayor certeza jurídica hacen que en la práctica EEUU pase a ser más competitivo frente a otras jurisdicciones”.
Y tercero, enumeró la abogada, desde la mirada tributaria y de cumplimiento, la propia existencia del convenio y de sus beneficios genera un incentivo “claro” para regularizar patrimonios que ya estaban en el exterior, pero que no se habían informado en el formulario 1929.
“En otras palabras, no todo el aumento responde a nuevos capitales que salieron desde Chile, sino que una parte importante tiene que ver con mejor cumplimiento, más transparencia y con contribuyentes que hoy prefieren estar dentro del sistema antes de enfrentar contingencias innecesarias”, planteó Bobadilla.
Algunos de los beneficios del convenio son, por ejemplo, la reducción del impuesto de retención a los dividendos desde 30% a 5%, la rebaja de la carga total a un accionista desde 44,45% a 35%, y que los servicios transfronterizos pasarán a estar exentos de las tasas de retención, por citar algunos.
“El efecto novedad del convenio ya se sintió, lo que viene ahora es una fase de consolidación, con patrimonios familiares y empresas que empiezan a incorporar a EEUU como un componente estable y recurrente de su portafolio de inversiones”, concluyó la especialista.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
El rebaraje que viene en la industria de fondos: Toesca sería la octava gestora más grande tras compra de Frontal Trust
Al concretar la transacción, entraría entre los principales 10 actores de la industria local. Desde el sector aseguraron que se trataría de un movimiento de consolidación en medio de los recientes cambios regulatorios y de la presión en los costos operativos.
Cinco innovaciones alimentarias que buscan revolucionar la industria
Una sopa de colágeno de salmón, proteínas de algas, nanoburbujas para hidroponia y una solución para el agro con microorganismos del Desierto de Atacama son parte del Catálogo 2025 de innovación alimentaria, de Transforma Alimentos.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Columna de OpiniónVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete