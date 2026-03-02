Definición del próximo director del SII entra en recta final con nuevos candidatos tras bajada de Villalón

A una semana de la llegada del nuevo Gobierno, la lista corta se ha reducido a un puñado de nombres, no descartándose que se ratifique a la actual titular subrrogante.

Restan ocho días para que la administración que liderará José Antonio Kast asuma el mando del país, en circunstancias en que los titulares de varios cargos clave continúan siendo una interrogante.

Uno de los principales para el programa económico liderado por el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, es la dirección del Servicio de Impuestos Internos (SII).

El organismo, que es hoy subrogado por la ingeniera civil industrial Carolina Saravia, tendrá un rol clave en desplegar el plan económico del nuevo Gobierno, que contempla reducir el impuesto a las grandes empresas desde 27% a 23%; crear un nuevo crédito tributario para las compañías que fomenten la contratación de trabajadores con riesgo en caer en la informalidad; y la eliminación de las contribuciones para la primera vivienda, partiendo por los mayores de 65 años.

Por lo mismo, el escogido para encabezar la repartición es motivo de un profundo análisis al interior del equipo que llegará a Teatinos 120 el 11 de marzo y en la Oficina del Presidente Electo (OPE).

Una idea que toma fuerza entre los equipos de la nueva administración es designar directamente al titular, a través del uso de una de las 12 denominadas “balas de plata” que permiten nombrar sin concurso a una docena de cargos de jefaturas adscritas a Alta Dirección Pública (ADP) en los primeros seis meses de un nuevo mandato.

Quien encabece Impuestos Internos tendrá un rol clave en el programa del nuevo Ejecutivo, que contempla rebajas de tributos a empresas y limitar las contribuciones de bienes raíces.

¿El problema? La búsqueda de la persona se ha puesto cuesta arriba para Kast y Quiroz, ante la negativa de los principales candidatos y la dificultad para encontrar especialistas dispuestos a sacrificar remuneraciones más altas en el sector privado (una renta bruta de $ 9,1 millones al mes) y por los eventuales flancos abiertos por conflictos de interés al asesorar a empresas o grandes contribuyentes.

A lo anterior se suma que uno de los principales candidatos se “bajó” de la carrera: el exsubdirector de Fiscalización del SII, Víctor Villalón.

El contador público y hoy académico de la U. de Chile era el favorito para ser designado en el cargo, pero la fuerte oposición de algunos sectores del Partido Republicano -por su participación en la reforma tributaria del segundo Gobierno de Michelle Bachelet en 2014- terminó por derribar su opción.

Los “tapados”

Con Villalón fuera de carrera, en los últimos días han comenzado a surgir nuevos nombres para liderar el SII.

Según múltiples fuentes, el ingeniero civil industrial de la U. de Chile, Jorge Trujillo, es uno de los que correría con ventaja.

Hoy ejecutivo de la multinacional tecnológica Sicpa, Trujillo tuvo roles clave en el SII a inicios de los 2000, siendo director de Grandes Contribuyentes entre 2002 y 2008, con Juan Toro y Ricardo Escobar como directores nacionales, mientras que entre marzo de 2006 y diciembre de 2008 fue subdirector de Fiscalización de la entidad. Luego fue gerente del área tributaria Telefónica entre 2010 y 2012.

Con un master en Administración Internacional de la UNED en España, Trujillo ha sido visto en los últimos días en la OPE, donde se ha reunido con Quiroz y sus asesores.

Otro nombre que suena con fuerza también anota pasos por el SII: el ingeniero civil industrial de la Casa de Bello, Iván Beltrand.

El hoy gerente general y socio de la empresa de ingeniería de sistemas BinaryBag fue jefe del Departamento de Atención y Asistencia de Contribuyentes del SII entre enero de 2006 y diciembre de 2008, mientras que fue subdirector de Fiscalización entre diciembre del 2008 y abril del 2013. Cuenta con un MBA de la U. de Chile.

Otro nombre fuerte es el ingeniero comercial y contador auditor de la Universidad de Santiago e histórico exsocio de PwC, Germán Campos. Hoy está dedicado a las asesorías a través de su consultora GC y estuvo más de 36 años en PwC. Fue parte del equipo tributario de campaña de Kast.

Saravia gana bonos

Una opción que también es vista con buenos ojos en el equipo del nuevo Gobierno es mantener a Saravia como directora titular. Con más de 25 años de trayectoria en el SII, la ingeniera de la U. de Concepción y MBA de la UC podría ser ratificada a través del uso de una de las llamadas “balas de plata”, o podría participar en un concurso público vía ADP abierto por el nuevo Gobierno.

Conocedores valoran su independencia y capacidad de gestión, así como su conocimiento de la interna del SII, de cara a la Operación Renta 2026. Se destaca que logró descomprimir el ambiente luego de la bullada salida del anterior director, Javier Etcheberry, en julio de 2025 en medio de la polémica por la no regularización de un bien raíz. Desde 2020, es subdirectora de Fiscalización del SII.