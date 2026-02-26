Vuelven a crecer las compras digitales informales durante 2025: transacciones se concentraron especialmente en ropa en redes sociales

A US$ 3.525 millones llegaron las compras a través de canales digitales, nacionales e internacionales, en el cuarto trimestre del año pasado, según reportó la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (CNC), lo que representa un alza del 16% respecto al mismo período de 2024.

De dicho monto, unos US$ 280 millones fueron adquisiciones informales. Sumadas a los meses anteriores, en todo 2025 completaron US$ 1.118,6 millones, lo que es equivalente a un aumento anual de 19%.

El segmento donde se concentraron más transacciones informales fue el retail. Del total de ventas anuales, un 8,2% según estimaciones de la CNC fue de carácter informal.

La gerente de estudios de la CNC, Bernardita Silva, dijo que las cifras reflejaron que la informalidad digital se mantiene “como un fenómeno persistente dentro del comercio electrónico, con niveles que no logran reducirse pese al mayor dinamismo del canal”.

En esa línea, precisó que “más de un 8% de las transacciones online fueron informales, representando cerca de $ 9 de cada $ 100 gastados en el e-commerce, lo que en magnitud implica montos relevantes para el sector y para la recaudación fiscal”.

Según Silva, el segmento más susceptible a la informalidad son los jóvenes y en niveles socioeconómicos más bajos, lo que sugiere que este fenómeno “no se explica solo por evasión deliberada, sino también por barreras de acceso a la formalidad, menor educación financiera y una baja percepción de riesgo, en un contexto donde los medios de pago digitales están plenamente incorporados incluso en transacciones informales”, afirmó.

Del total de transacciones informales a través de plataformas digitales durante el cuarto trimestre, el segmento más demandado fue “vestuario”, con un 42% de participación, 9 puntos porcentuales más que respecto al mismo trimestre de 2024. Fue seguido por “accesorios y regalos” junto a “mascotas”, con 17% y 7% respectivamente.

El canal predilecto fue “redes sociales”, con una dominancia del 52% (+5% respecto del 2024) del total de ventas. Esta vía fue secundada por el segmento de “tiendas internacionales”, el que captó un 19% de las operaciones (-15%).

El método de pago preferido para estas operaciones fueron las tarjetas de débito, las que representan un 55% del total del comercio digital irregular. La misma situación se repitió en la vereda de la formalidad, donde las tarjetas de débito representaron un 58% del total del comercio digital.

Cambios al IVA

Octubre fue además un mes clave del trimestre medido, dado a la entrada en vigencia del cobro de IVA a compras internacionales de menos de US$ 41, las que incluyeron en la recaudación fiscal las compras hechas en plataformas como Shein, Amazon y AliExpress.

Como hace un año estaban libres del gravamen, hubo una baja de la informalidad de 22% a 11%, entre el tercer y cuarto trimestre de 2025, concentrando la caída del exención tributaria entre noviembre y diciembre, cuando la regulación del recaudo fiscal ya era total.





