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Crédito tributario para incentivar empleo costaría unos US$ 1.500 millones por año al Fisco

Un estudio de Fesit calcula que subiría el tamaño el gasto tributario con esta medida, por lo que propone un esquema alternativo menos costoso para el Fisco.

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Lunes 16 de marzo de 2026 a las 04:00 hrs.

Sebastian Valdenegro
<p>Foto: Julio Castro</p>

Foto: Julio Castro

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