Crédito tributario para incentivar empleo costaría unos US$ 1.500 millones por año al Fisco
Un estudio de Fesit calcula que subiría el tamaño el gasto tributario con esta medida, por lo que propone un esquema alternativo menos costoso para el Fisco.
Noticias destacadas
El nuevo Ejecutivo, encabezado por José Antonio Kast y liderado en el área económica por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, está afinando la presentación de un paquete de medidas para incentivar la economía. Un paquete que incorporará una esperada innovación en materia tributaria: un crédito que podrán usar las empresas intensivas en contratación de trabajadores que estén en riesgo de caer en la informalidad, lo que permitirá descontar impuestos a dichas firmas.
Según anticipó Quiroz durante la campaña, la idea es que ese tipo de firmas puedan incluso llegar a una tasa de impuesto de Primera Categoría de 20% o incluso más baja. Aquello se complementa con la rebaja de la tasa corporativa para las grandes empresas, desde el actual 27% a 23%.
Un informe elaborado por la Fundación de Estudios Sistémicos Tributarios (Fesit) le pone números a esta iniciativa, valorando algunos aspectos, pero también levantando señales de preocupación.
Fesit, que agrupa al Colegio de Abogados y al Colegio de Contadores, así como universidades, asesores tributarios y académicos, parte señalando que estos incentivos podrían representar hasta tres puntos porcentuales del impuesto corporativo en régimen, lo que reflejaría una “reducción efectiva” de la tasa corporativa.
La fundación calcula que la propuesta tendría un costo para el Fisco de US$ 1.500 millones anual en régimen, equivalente a 0,45% del Producto Interno Bruto (PIB). Y de aplicarse en el primer año de Gobierno, llevaría a un acumulado de US$ 6.000 millones en el período de la nueva administración.
Uno de los focos de inquietud es que, con todo lo demás constante, el nuevo crédito tributario engrosaría el listado del denominado gasto tributario, o sea, las exenciones, beneficios y regímenes fiscales especiales que implican menores ingresos para el Estado.
Dicho monto hoy representa el 2% del PIB y el Fesit estima que subiría a 2,45% del Producto de aplicarse el nuevo crédito para la contratación, “lo que representa un costo superior al de la medida para las PYME, equivalente al 0,34% del PIB, y muy próximo al gasto destinado a ahorro e inversión, que corresponde al 0,64% del PIB”, agrega el documento.
Panorama sectorial
En cuanto a la informalidad, el reporte cita estadísticas del Servicio de Impuestos Internos (SII) del año tributario 2025, que muestran que el 92% de las PYME está en el segmento de micropyme, empresas más expuesta a la informalidad.
“Solo 33% de estas pequeñas empresas tienen trabajadores dependientes declarados, cuestión que debe llevar a repensar el desafío de aumentar la formalización laboral con incentivos reales”, dice el análisis.
Asimismo, recalca que si las iniciativas para fomentar el empleo se diseñan con un enfoque específico en las micro, pequeñas y medianas empresas, en conjunto con otras medidas, podría lograrse un “mayor impacto positivo” en la generación de puestos de trabajo.
En cuanto al efecto de la medida por rubro, Fesit recalca que la mayor concentración de empresas y trabajadores dependientes se da en el comercio, la construcción, la manufactura, la agricultura y ganadería, el transporte, los servicios, las actividades administrativas y la enseñanza (ver tabla).
Una idea alternativa
Fesit plantea que para diseñar una medida efectiva de fomento al empleo, es “fundamental” que el beneficio se enfoque principalmente en las micro, pequeñas y medianas empresas.
“En un contexto de restricciones fiscales superiores a las anticipadas, así como la complejidad de su aplicación y los gastos derivados de su fiscalización, estimamos que la propuesta no constituye la opción más eficiente para promover la formalización y el empleo”, sostienen.
El objetivo puede alcanzarse, reza el informe, mediante un subsidio directo a las empresas, cuya aplicación debería establecerse y evaluarse anualmente en la Ley de Presupuesto, considerando criterios complementarios para su asignación, como estar al día en pagos previsionales, ausencia de condenas por delitos económicos, cumplimiento de remuneraciones y obligaciones laborales.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Las propuestas para reformular Corfo: foco en construcción de industrias y trasladar la gestión de activos al Estado
Separar el rol financiero del fomento productivo, entregar la administración de los contratos del litio al SEP o a Minería y apoyar el escalamiento de startups, están entre las ideas.
Consorcio del Puente Chacao advierte estrechez financiera en cita con el MOP y buscaría nuevo plazo de entrega
La obra debería entrar en operación en 2028, pero Hyundai plantearía postergar esa fecha mediante una modificación contractual. Este domingo el ministro Arrau recibió a ejecutivos de la coreana.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Vitrina EmpresarialVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete