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Nueva repatriación de capitales genera interés en el mercado, pero hay dudas sobre alcanzar meta de US$ 300 millones en recaudación

Una de las propuestas de la Ley de Reconstrucción Nacional considera crear una ventana transitoria para declarar inversiones en el exterior, a cambio de una tasa de 8%

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Martes 17 de marzo de 2026 a las 12:30 hrs.

Sebastian Valdenegro reforma tributaria SII Hacienda
<p>Nueva repatriación de capitales genera interés en el mercado, pero hay dudas sobre alcanzar meta de US$ 300 millones en recaudación</p>

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