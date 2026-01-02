Dólar rebota al inicio de la tarde, después de perder la marca de $ 900 en sus primeras operaciones de 2026

El tipo de cambio ha visto algunas dificultades para profundizar su tendencia a la baja -lo más bajo cotizó hoy fue en $ 898-, ya que los niveles de $ 900 suelen despertar interés de compra. Además, ciertos indicadores de análisis técnico sugieren que podría haber caído demasiado rápido.

El dólar empezó el nuevo año justo por debajo de $ 900, pero luego vio un rebote desde estos importantes niveles técnicos. Sin dejar de estar atentos al intenso rally del cobre, los participantes del mercado revisaron el decepcionante Imacec de noviembre y su posible efecto sobre las decisiones futuras del Banco Central de Chile.

La divisa subía $ 2,9 hasta los $ 904,8 al inicio de la tarde de este viernes, después de terminar 2025 en mínimos de 15 meses. La paridad dólar-peso descendió casi $ 100 en el conjunto del año, su baja más profunda desde 2009, en línea con el desempeño que tuvo el dólar global.

Pero el tipo de cambio ha visto algunas dificultades para perder la marca de $ 900 -lo más bajo cotizó hoy fue en $ 898-, ya que estos niveles suelen despertar interés de compra. Además, ciertos indicadores de análisis técnico sugieren que podría haber caído demasiado rápido.

Efectos del Imacec

Temprano, el Imacec decepcionó con un alza de 1,2% interanual en noviembre, por debajo del 2% que en general estimaron los agentes consultados por DF, tras las cifras sectoriales publicadas el miércoles. Tras estas novedades, las tasas swap locales caían levemente, al contrario de sus comparables estadounidenses.

"Para la política monetaria, este decepcionante registro de actividad, luego del deterioro del mercado laboral observado en el trimestre terminado en noviembre, continúa abriendo el espacio para anticipar el recorte de la Tasa de Política Monetaria en la próxima reunión de enero", publicó el equipo de Scotiabank liderado por su economista jefe, Jorge Selaive.

Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals, sostuvo que este cambio marginal en las expectativas de bajas de tasas podría reducir el atractivo relativo del peso chileno y favorecer una mayor demanda por dólares.

"En síntesis, el dólar subió en Chile hoy por flujos de inicio de año, un mercado local más sensible a ajustes técnicos y una lectura de actividad que modera el impulso interno, mientras el cobre- aunque sigue alto- avanzó de forma acotada y no logró ejercer una presión bajista significativa sobre el tipo de cambio", resumió.

Panorama global

El futuro de cobre subía 0,7% hasta los US$ 5,68 por libra en la Bolsa de Metales de Londres (su récord intradiario son los US$ 5,89 del pasado 29 de diciembre). Un indicador del dólar global no mostraba cambios relevantes.

A partir de la próxima semana, el mercado empezará a conocer los principales datos económicos de diciembre en Estados Unidos. Los operadores esperan que la Reserva Federal (Fed) recorte las tasas de interés dos veces más en 2026, probablemente a partir de mediados de año.

"Los datos del mercado laboral estadounidense son el factor clave para la política de la Fed en 2026. Un aumento gradual del desempleo abriría la puerta a al menos dos recortes de tasas, y posiblemente más si el crecimiento se deteriora, lo que lastraría al dólar global", planteó el analista de mercados de City Index, Matt Simpson.

Así, crecen las apuestas de los traders especulativos a la depreciación del billete verde, con lo que la posición neta al 23 de diciembre ya se acerca a US$ 9 mil millones contra la divisa, según los principales contratos que compila el regulador de futuros estadounidense.