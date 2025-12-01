Dólar abre con leve caída tras cifras del Imacec en Chile y atento a principales cifras de noviembre en EEUU
El precio del dólar viene de caer $ 15 en noviembre, siendo decisiva la última semana. Mirando hacia afuera, el dollar index retrocedía 0,2% y los precios del cobre se estabilizaban en este primer día del mes.
Noticias destacadas
El dólar arrancó diciembre con una leve caída, en medio de las reacciones al Imacec de octubre y mientras se espera nueva información clave desde Estados Unidos para calibrar las expectativas de tasas de interés.
La paridad local bajaba $ 2 hasta los $ 926,5 en las primeras transacciones, después de bajar $ 15 en noviembre, siendo decisiva la última semana.
El Imacec recién publicado superó los pronósticos, pero vino acompañado por revisiones a la baja en las series anteriores. El indicador subió 2,2% interanual, desacelerándose desde el 2,7% de septiembre.
Mirando hacia afuera, el dollar index retrocedía 0,2% y los precios del cobre se estabilizaban -después de bordear históricos US 11.300 por tonelada-, mientras las tasas largas estadounidenses subían.
Dado que es principio de mes, los inversionistas se preparan para recibir los principales informes económicos de EEUU. Al mediodía se publicará el índice ISM manufacturero. Más adelante esta semana vendrá el reporte de servicios. También se esperan ciertos datos rezagados (por el cierre de Gobierno), que debiesen publicarse pronto.
El mercado está dando por descontado que la Reserva Federal volverá a bajar las tasas en su reunión del 10 de diciembre. Hay expectación antes que su presidente, Jerome Powell, hable esta noche en un panel.
No hubo noticias alentadoras desde China, donde los índices de gerentes de compras elaborados por S&P Global sorprendieron a la baja. El índice de fábricas cayó a zona de contracción (bajo 50 puntos) por primera vez desde julio.
