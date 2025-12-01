¿Por qué no paran de subir las transacciones de dólares en Chile? Extranjeros llevan la batuta de cara a la segunda vuelta

El segmento spot interbancario está transando más de US$ 3.200 millones de moneda extranjera, muy por encima de los US$ 1.800 millones que eran habituales. También fuera de lo común están los US$ 4.800 millones que operan a través de derivados los no residentes, importantes agentes del mercado local.

A dos semanas de la segunda vuelta presidencial, en medio de importantes rebalanceos globales y con el peso chileno como vehículo selecto para múltiples operaciones, el mercado cambiario ha visto un boom de transacciones de moneda extranjera.

Son cifras fuera de lo común: el segmento spot interbancario está transando más de US$ 3.200 millones como promedio de las últimas 50 sesiones, muy por encima de los US$ 1.800 millones que eran habituales, según datos del Banco Central de Chile.

"El auge reciente de flujos en dólares refleja un choque simultáneo de drivers: mayor certidumbre política relativa, ajustes de portafolio de institucionales locales y una participación extranjera más intensa en derivados para gestionar riesgos en un entorno global aún volátil", dijo a DF el portfolio analytics data scientist de Principal, Cristóbal Valdivia.

Los analistas advierten un claro efecto de la dinámica electoral frente al balotaje del 14 de diciembre, con el cambio de ciclo político que se advierte tras las señales de la primera vuelta y las últimas encuestas.

"La dinámica electoral se ha transformado en un catalizador evidente. La probabilidad creciente de un triunfo de José Antonio Kast, percibido por el mercado como una figura más procrecimiento y orientada a reglas claras, ha reducido parte de la prima de incertidumbre política. Esto explica buena parte del aumento en transacciones: mayor visibilidad política tiende a favorecer flujos hacia activos chilenos, pero al mismo tiempo obliga a recalibrar derivados y forwards para gestionar el riesgo binario del evento", explicó Valdivia.

"A la primera vuelta de las elecciones hace un par de semanas, la caída del tipo de cambio y su recuperación luego esa semana, se suman los flujos por rebalanceo de carteras de fin de año. En un ambiente de eventual cambio de gobierno que se verá en un par de semanas, el mercado se posiciona para el próximo año, con varios esperando fuertes movimientos y otros calibrando posiciones ante posibles movimientos de tasa en diciembre", comentó el gerente de Trading en Fynsa, Gustavo Gallardo.

Según el gerente general de BICE Inversiones Corredores de Bolsa, Felipe Figueroa, "la noticia que está tomando fuerza en el mercado es que los inversionistas institucionales de largo plazo se han visto obligados a realizar operaciones en el mercado spot para cumplir con exigencias de cobertura, lo que explicaría el alto volumen transado".

Vehículo de extranjeros

Los no residentes están jugando un rol significativo en el auge de los montos transados. De hecho, este importante segmento del mercado chileno ha estado operando regularmente más de US$ 4.800 millones en derivados de moneda extranjera, también muy por encima del flujo en un día normal, que en este caso ronda los US$ 2.900 millones.

¿Y cómo ha evolucionado la exposición de los "gringos"? La posición neta contra el peso chileno se ha intensificado hasta el punto de rondar los US$ 5.400 millones, con lo que podría convertirse en máximos desde principios de año. Esto apunta en sentido contrario a las recientes caídas que tienen al dólar en niveles de $ 930.

"Hoy los derivados representan más del doble del mercado spot y los montos transados en moneda extranjera suben porque el mercado está usando al peso chileno como vehículo de cobertura", explicó el director de Riesgo Financiero en PwC Chile, Patricio Jaramillo. "Por lo tanto, vemos que los flujos son financieros, no reales, en un mercado con relativa baja profundidad y donde algunos actores pueden impactar significativamente", sostuvo.

Según el ejecutivo, el hecho de que el dólar-peso esté muy por encima de su media histórica de largo plazo (entre $ 670 y $ 720) es evidencia de que la paridad se está moviendo más por este posicionamiento financiero que por comercio exterior, como era históricamente.

"Los extranjeros no están entrando a Chile, más bien se están cubriendo de riesgos locales y donde el peso sigue siendo una moneda 'barata' para tomar coberturas o especular contra emergentes, con un mercado de derivados que es más líquido y profundo. Por eso es el canal donde se expresan las apuestas", resumió Jaramillo.

Valdivia observó que "el rally del cobre, los diferenciales de tasas favorables al carry trade y la volatilidad global han incentivado a inversionistas no residentes a operar más activamente en derivados de dólar-peso. Estos agentes -que ya representan el grueso del volumen en forwards- amplifican los movimientos, al operar con apalancamiento y horizontes tácticos".

También señaló que un segundo motor proviene de los flujos institucionales locales, especialmente las AFP, cuyas posiciones en derivados de tasas internacionales han generado movimientos cruzados. Ajustes de duración y rebalanceos frente al ciclo de recortes de la Reserva Federal (Fed) han incrementado la demanda de cobertura en dólares, traduciéndose en mayor actividad contra la banca local y, por ende, en el segmento interbancario, sostuvo el analista.