Dólar se hunde $ 10 y cotiza bajo $ 885 antes de mediodía en medio de masivas ventas tras arremetida judicial contra el presidente de la Fed
El dollar index retrocedía 0,4%, después de cuatro días subiendo. Movido por la debilidad general del billete verde y las conocidas restricciones de oferta, el cobre transado en Londres subía 2,3% a US$ 6,03 por libra. El rendimiento del Tesoro a 10 años subía 3,2 puntos, y a 30 años aumentaba 4,5 puntos.
El tipo de cambio chileno se iba a pique este lunes, pues la investigación penal que la Casa Blanca está impulsando contra el presidente de la Reserva Federal avivó las preocupaciones sobre su independencia, y el dólar está sufriendo las consecuencias a nivel global.
La divisa caía $ 10,1 a $ 884,3 a media mañana, su precio más bajo en lo que va de la sesión, después de terminar la semana pasada en nuevos mínimos desde mayo de 2024, según el compilado de puntas vendedoras de Bloomberg.
Las ventas de dólares inundan el mundo, y así el dollar index retrocedía 0,4%, después de cuatro días subiendo. Paralelamente, le presión de venta sobre los bonos del Tesoro hacía que el rendimiento a 10 años subiera 3,2 puntos base (pb), y a 30 años aumentara 4,5 pb.
Movido por la debilidad general del billete verde y las conocidas restricciones de oferta, el cobre transado en Londres subía 2,3% a US$ 6,03 por libra. Los metales preciosos alcanzaban nuevos máximos por la demanda de alternativas al dólar.
"En líneas generales, esta caída fuerte del dólar es parte de un efecto global de la reescalada del conflicto entre la Casa Blanca y la Fed, ya que vuelve a ponerse en duda la independencia de las instituciones respecto a la injerencia del ejecutivo en el manejo de la política monetaria. En este marco, el impacto es directo, con venta de activos denominados en dólares, como los bonos del Tesoro, y favoreciendo al flujo al resto de los mercados", dijo a DF el economista y estratega de inversiones en Zurich, Gustavo Yana.
Hablando específicamente del peso chileno, observó que "se suma el alza récord del cobre superando todas las previsiones", junto con la percepción de que venía rezagado frente a pares regionales, sus fundamentales y su propia historia. El peso "empezó hacer el catch up en los últimos meses de 2025, claramente beneficiado a su vez por menor riesgo político, debido a que el resultado de las elecciones fue favorable para mercado", repasó.
A través de una alocución grabada, Jerome Powell dijo que el Departamento de Justicia envió a la Fed citaciones judiciales en las que amenaza con presentar cargos penales por su testimonio relacionado con los sobrecostos de construcción. El presidente de la Fed sostuvo que estos son "pretextos" para atacar la independencia del banco central, por tomar decisiones en base a la evidencia y no alinearse con las presiones de Trump.
Los traders salieron enseguida a vender bonos de largo plazo, pues se teme que un mayor control político sobre la Fed degrade la calidad de sus futuras decisiones. El empinamiento de la curva de rendimientos fue durante 2025 una reacción habitual ante las repetidas críticas de Trump a la política monetaria.
"El mercado estaría reaccionando a un mayor nerviosismo en torno a la investigación penal contra el presidente Powell, lo que ha vuelto a instalar dudas sobre la independencia de la institución y ha generado ventas de dólares por razones más bien institucionales", explicó la analista de Estudios de Econsult, Juanita Claro.
"Aún no es posible concluir que este movimiento responda a una rotación estructural hacia mercados emergentes. Será clave monitorear la apertura de otros mercados y la evolución de los flujos durante el resto de la jornada", complementó.
Las expectativas de política monetaria en el corto plazo no han cambiado respecto del viernes. Los precios de los futuros y swaps estadounidenses siguen descontando que el Comité Federal de Mercado Abierto bajará las tasas dos veces en 2026.
El último informe de nóminas no agrícolas trajo señales mixtas, puesto que, si bien las nóminas decepcionaron, la tasa de desempleo resultó ser menor de lo esperado. Esto hizo que el mercado dejara de lado la idea de ver tres recortes durante el año.
