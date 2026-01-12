El oro toca récord de US$ 4.600 por onza: choque de Trump y Powell inquieta a los inversionistas
El metal precioso se dispara ante la incertidumbre política en EEUU, la presión sobre la independencia de la Fed y la caída del dólar, mientras la plata y otros metales también alcanzan niveles récord.
Los precios del oro subieron alrededor de un 2% a un máximo histórico de 4.600 dólares por onza el lunes, mientras que la plata también marcó un nuevo récord, ya que una investigación penal por parte del Gobierno de Donald Trump sobre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hacía que los inversionistas buscarán de nuevo un refugio seguro.
El oro al contado subía un 1,9% a US$ 4.596,05 la onza a las 0931 GMT, tras tocar un máximo histórico de 4.600,33 dólares más temprano en la sesión. Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero ganaban un 2,3%, hasta los US$ 4.606,20.
"Con la independencia de la Reserva Federal abiertamente en entredicho, el descuento por 'riesgo político' reservado normalmente a los mercados emergentes se está trasladando al dólar estadounidense, impulsando a los inversores hacia los activos duros", afirmó Zain Vawda, analista de MarketPulse by OANDA.
Los futuros de Wall Street caían y el dólar registraba su mayor descenso en tres semanas el lunes, a medida que aumentaban las tensiones entre la Fed y la administración Trump.
El Gobierno de Trump amenazó con acusar a Powell por el testimonio que dio ante el Congreso el verano boreal pasado, una acción que el presidente de la Fed calificó de "pretexto" para que la administración gane más influencia sobre las tasas de interés, que Trump quiere recortar drásticamente.
Las principales casas de bolsa, como Goldman Sachs y Morgan Stanley, esperan dos recortes de tasas de 25 puntos básicos cada uno, en junio y septiembre.
Trump dijo que también está sopesando una serie de respuestas contundentes, incluidas opciones militares, a una violenta represión de las protestas iraníes.
Los disturbios de Irán se producen mientras Trump muestra la fuerza de Estados Unidos a nivel internacional, habiendo derrocado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y discutiendo la adquisición de Groenlandia por compra o por la fuerza.
Los activos que no rinden intereses, como el oro, tienden a ir bien en un entorno de tasas de interés bajas y durante las incertidumbres geopolíticas o económicas.
La plata al contado subía un 5,5% a US$ 84,32 la onza tras alcanzar un máximo histórico de US$ 84,60 a primera hora del día.
El platino al contado ganaba un 4,6%, a US$ 2.376,75 la onza, tras alcanzar un máximo histórico de US$ 2.478,50 el 29 de diciembre, y el paladio sumaba un 3,3%, a US$ 1.875,50 la onza.
