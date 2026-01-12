Click acá para ir directamente al contenido
El oro toca récord de US$ 4.600 por onza: choque de Trump y Powell inquieta a los inversionistas

El metal precioso se dispara ante la incertidumbre política en EEUU, la presión sobre la independencia de la Fed y la caída del dólar, mientras la plata y otros metales también alcanzan niveles récord.

Por: Reuters

Publicado: Lunes 12 de enero de 2026 a las 10:23 hrs.

<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

