Julius Baer advierte por extensión de conflicto bélico en Medio Oriente
Desde la firma indican que una guerra persistente “podría llevar a un cambio hacia estrategias de cartera defensivas”.
Noticias destacadas
Con el conflicto en Medio Oriente entrando a su segunda semana, y el petróleo Brent en torno a los US $100, la incertidumbre sobre la duración del conflicto sigue acaparando la atención de la agenda mundial.
En este contexto, el director de investigación para Asia de Julius Baer, Mark Matthews, aseguró que mientras continúe el conflicto militar en Irán y se mantengan las alzas en el precio del petróleo, los inversionistas se enfrentan a “mayores riesgos económicos, ya que una guerra persistente podría llevar a un cambio hacia estrategias de cartera defensivas”.
Matthews, sostuvo que, si bien se esperaba que el conflicto fuera de corta duración, alertó que oficiales militares iraníes anunciaron que el país aún conserva la mitad de sus misiles balísticos y drones.
El presente del conflicto
El analista del banco advirtió que el sucesor del Alí Jamenei, su hijo Mojtabá -elegido el domingo por la Asamblea de Expertos iraní-, es aún más radical que su padre y lamentó la muerte accidental de los posibles sucesores que Washington apuntaba a reemplazar al exlíder Supremo de Irán.
Además, remarcó el pesimismo de los inversionistas, impulsado principalmente por el precio del petróleo y la incertidumbre por la duración del conflicto y el golpe que este le daría a las economías del mundo.
“Hoy, las economías utilizan el petróleo de forma mucho más eficiente, por lo que el impacto será menor. El alto precio del petróleo ejerce una gran presión sobre Estados Unidos para que encuentre una manera de cesar las hostilidades. En realidad, todo depende de la duración de la guerra”, agregó.
El impacto a los mercados
Matthews aseguró que si se produce un alto al fuego pronto, el mercado se “recuperará rápidamente”, pero advierte que el S&P 500 se encuentra a 5 % de su máximo histórico, por lo que “no parece una gran oportunidad de compra”.
En esa línea, hizo hincapié en que la guerra traerá daños a las economías, lo que “impediría que los mercados retomaran sus máximos”.
“A largo plazo, si Irán no es estable, el Estrecho de Ormuz, que controla alrededor del 20% del comercio mundial de petróleo y gas, tampoco lo será”, destacó el analista.
