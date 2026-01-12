Exjefes de la Fed atacan la investigación contra Powell y acusan a Trump de gobernar EEUU como un mercado emergente

Todos los exjefes de la Reserva Federal que siguen con vida criticaron este lunes la investigación del Departamento de Justicia contra el presidente del banco central, Jerome Powell, y acusaron a la administración de Donald Trump de estar manejando a Estados Unidos como si fuera un mercado emergente.

Extitulares de la Fed, entre ellos Janet Yellen, Ben Bernanke y Alan Greenspan, firmaron una declaración en la que condenan lo que describieron como un “intento sin precedentes de usar ataques judiciales para socavar la independencia (de la Fed)”.

“Así es como se hace la política monetaria en mercados emergentes con instituciones débiles, con consecuencias muy negativas para la inflación y para el funcionamiento de sus economías en general”, escribió el grupo, que incluyó a altos funcionarios económicos tanto de administraciones republicanas como demócratas.

“Esto no tiene cabida en Estados Unidos, cuya mayor fortaleza es el estado de derecho, que está en la base de nuestro éxito económico”, añadió la declaración.

La dura reprimenda llegó después de que, a última hora del domingo, se conociera que los fiscales habían abierto una investigación criminal contra Powell por una renovación de US$ 2.500 millones de la sede de la Fed en Washington.

Powell calificó la pesquisa del Departamento de Justicia como un pretexto para atacarlo por las tasas de interés, que Trump ha presionado reiteradamente para que el banco central recorte.

“La amenaza de cargos penales es una consecuencia de que la Reserva Federal fije las tasas de interés sobre la base de nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente”, dijo el actual presidente de la Fed el domingo.

La Fed ha recortado las tasas en cada una de sus últimas tres reuniones, dejándolas en un mínimo de tres años de 3,5% a 3,75%. Pero la reducción no ha sido lo suficientemente rápida para Trump, quien ha dicho que los costos de endeudamiento deberían estar tan bajos como 1% y ha calificado a Powell de “idiota” y “zoquete” por no actuar con mayor rapidez.

Sin embargo, la investigación del Departamento de Justicia -que podría derivar en una acusación penal formal contra Powell- marca una escalada que ha avivado serias preocupaciones entre economistas sobre el futuro de la independencia del banco central estadounidense.

En la carta del lunes, firmada por 13 de los economistas más destacados de Estados Unidos, los firmantes escribieron: “La independencia de la Reserva Federal y la percepción pública de esa independencia son críticas para el desempeño económico”.

Además de los tres expresidentes vivos de la Fed, la carta también fue firmada por los exsecretarios del Tesoro Timothy Geithner, Jacob Lew, Robert Rubin y Hank Paulson, junto con un grupo de asesores económicos senior de los presidentes Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton.

Entre ellos estaban Jared Bernstein, Jason Furman, Glenn Hubbard, Gregory Mankiw y Christina Romer, todos ex presidentes del Consejo de Asesores Económicos, y el ex economista jefe del FMI, Kenneth Rogoff.

Trump ha negado tener conocimiento alguno de la investigación del Departamento de Justicia. Se espera que el presidente anuncie en las próximas semanas a un reemplazo para Powell, cuyo mandato termina en mayo.