Fed baja la tasa al nivel más bajo en tres años y Powell descarta un alza como escenario base para la próxima reunión

Nueve de los 12 encargados de fijar las tasas apoyaron el recorte, en el voto menos consensuado desde 2019.

La Reserva Federal (Fed) anunció este miércoles el tercer recorte de tasas consecutivo del año, en la votación más dividida desde 2019.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, su sigla en inglés) rebajó la tasa de interés en 25 puntos base (pb) al rango objetivo de 3,5%-3,75%, su menor nivel desde noviembre de 2022, lo que se alinea con las estimaciones del mercado antes de la reunión.

"Los indicadores disponibles sugieren que la actividad económica se ha expandido a un ritmo moderado. La creación de empleo se ha desacelerado este año y la tasa de desempleo ha aumentado ligeramente hasta septiembre. Los indicadores más recientes son consistentes con esta evolución. La inflación ha aumentado desde principios de año y se mantiene algo elevada", señalaron desde el banco central.

También anunciaron un programa especial para proveer liquidez al mercado y señalaron que inciarán la compra de títulos del Tesoro a corto plazo "según sea necesario" para mantener un amplio suministro de reservas de manera continua.

La escala de desacuerdo fue la más alta desde 2019, con los miembros del comité divididos antes de la reunión sobre si priorizar el compromiso de la Fed de reducir la inflación por sobre la promesa de los encargados de fijar las tasas de mantener el pleno empleo.

A favor del recorte de tasas votaron Jerome Powell, John Williams, Michael Barr; Michelle Bowman; Susan Collins; Lisa Cook; Philip Jefferson; Alberto Musalem; y Christopher Waller. Por otro lado, en contra de la medida de política monetaria estuvieron Stephen Miran, quien prefería reducir el rango objetivo de la tasa de fondos federales en medio punto porcentual en esta reunión; y Austan Goolsbee y Jeffrey Schmid, quienes preferían mantener el rango objetivo de la tasa de fondos federales en la última reunión.

Una vez conocida la decisión del ente emisor, el Presidente Donald Trump consideró que el resultado "fue pequeño y que podría haber sido mayor".

Proyecciones

El organismo publicó su último informe de proyecciones. En la versión anterior de septiembre, las estimaciones de sus integrantes apuntaban a un recorte único de tasas para el próximo año, lo que se mantuvo en la reunión de este miércoles.

La mediana de las perspectivas para el cambio en el PIB subió de 1,8% a 2,3%, y para el “largo plazo”, la Fed prácticamente se mantuvo igual: el crecimiento de equilibrio permaneció en 1,8%.

En el mercado laboral casi no hay cambios. La Fed sigue viendo una tasa de desempleo en torno a 4,5% en 2025, que baja de forma gradual a 4,4% en 2026 y 4,2% en 2027 y 2028.

La mayor corrección viene por el lado de los precios. Para la inflación, la mediana para 2026 se recorta de 2,6% a 2,4%. Para 2027 y 2028, la Fed mantiene sus proyecciones en 2,1% y 2,0%, respectivamente, alineadas con la meta de largo plazo.

Algo similar ocurre con la inflación subyacente: la mediana para 2026 baja de 2,6% a 2,5%. Y para 2027 se mantiene en 2,1% y para 2028 en 2,0%.

"Política fiscal expansiva"

En la conferencia posterior a la reunión, Powell recordó que, con el movimiento de este miércoles, la Fed ha recortado 75 puntos base en las últimas tres reuniones y 175 puntos base desde el máximo del ciclo. Según dijo, la tasa de fondos federales está ahora “dentro de un amplio rango de estimaciones de neutralidad”, lo que deja a la institución “bien posicionada para determinar la magnitud y el momento de ajustes adicionales” en función de los datos.

"La política fiscal será algo más expansiva y, como mencioné, el gasto en IA seguirá. El consumidor continúa gastando. Así que el escenario base parece ser un crecimiento sólido el próximo año", dijo.

Aunque se negó a declarar formalmente una pausa, fue explícito: "No creo que una subida de tasas como siguiente paso sea el escenario base de nadie”. El debate interno, dijo, se da entre quienes defienden quedarse en el nivel actual y quienes ven espacio para uno o más recortes adicionales, siempre que los datos lo justifiquen.

Aranceles de Trump

El mensaje central de Powell sobre inflación fue directo: “La mayor parte del exceso de inflación proviene de los aranceles; son un aumento único del nivel de precios (...) Nuestro trabajo es asegurarnos de que ese aumento único no se vuelva un problema persistente".

Según el titular de la entidad, el escenario base es que los aranceles actúen como “un aumento puntual del nivel de precios”, que debería tocar techo hacia el primer trimestre del próximo año y luego ir diluyéndose si no hay nuevos anuncios relevantes.

Sin embargo, advirtió que el gran riesgo es que esa inflación ligada a tarifas se vuelva más persistente, ya sea porque las empresas sigan traspasando costos o porque surjan nuevos paquetes de aranceles. Por eso, insistió en que no hay un camino de política “libre de riesgos”.

Regreso de las compras del Tesoro

Separado de la decisión de tasas, la Fed anunció que comenzará a comprar bonos del Tesoro de corto plazo para mantener un nivel “amplio” de reservas en el sistema financiero, marcando en la práctica el cierre del programa de reducción de balance.

El organismo anunicó compras iniciales por US$ 40.000 millones en el primer mes, con mantención de montos altos durante algunos meses para sortear presiones de corto plazo en el mercado monetario. Luego, el ritmo debería disminuir y responder a las condiciones de mercado.

La Fed eliminó el límite agregado a su facilidad permanente de repos, reforzando esa herramienta como amortiguador para mantener la tasa de fondos dentro del rango objetivo.

Powell subrayó que se trata de decisiones de “implementación técnica”, sin implicaciones sobre la postura de política monetaria, pero necesarias para evitar tensiones como las vistas recientemente en las tasas del mercado monetario.