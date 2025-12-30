Colbún se retira de los gremios eléctricos: renuncia a Generadoras de Chile y Acera

En los escritos que envió este lunes a ambas asociaciones, el CEO de la eléctrica indica que "esta decisión se enmarca en la actualización permanente de nuestra estrategia de negocios, proceso propio de un entorno complejo y dinámico".

Un nuevo rebaraje a nivel gremial se materializó en los últimos días de este año en el sector energético. Colbún -la eléctrica de la familia Matte- renunció este lunes a dos gremios en los cuales participaba: Generadoras de Chile y la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera).

En la misiva, a la que tuvo acceso Diario Financiero, la cual fue enviada por el CEO de Colbún, José Ignacio Escobar, al presidente de Generadoras de Chile, Jaime Pino, se informa la decisión de desafiliarse del gremio, con efecto al 31 de diciembre.

"Esta decisión se enmarca en la actualización permanente de nuestra estrategia de negocios, proceso propio de un entorno complejo y dinámico", se indica en el escrito.

Añade que, en ese contexto, "queremos profundizar el rol que Colbún ha venido tomando en el debate público sobre la modernización de la energía como un factor estructural para la competitividad, la inversión y el desarrollo sostenible del país, y que se refleja -entre otras acciones- en la creación de la Cátedra Transición Energética Responsable junto a la PUC y la realización de nuestros seminarios anuales Voces con Energía".

"Tenemos la convicción de que nuestra institucionalidad energética requiere de una actualización y modernización, lo que implica una activación en el debate público que comprenda la energía como un pilar transversal y habilitante del desarrollo económico con una mirada de largo plazo e integral", agregó.

Los párrafos anteriores se repiten en la carta que también envió Escobar al presidente de Acera, Sergio del Campo, al cual también tuvo acceso este medio. Sin embargo, hace una mención especial al gremio donde también logró alcanzar puestos de liderazgo.

"He estado vinculado a Acera por casi 20 años, tanto como vicepresidente y luego presidente, por lo que quisiera reconocer el importante rol que ha tenido este gremio, su equipo ejecutivo y directivo, en la promoción de las energías renovables en los últimos 20 años, labor de la cual participé y me llena de orgullo", sincera Escobar.

Y remata: "Gracias al esfuerzo, la mirada de largo plazo y una estrecha colaboración entre los distintos actores del ecosistema energético, Chile ha logrado un protagonismo global en la incorporación de energías renovables, y creemos que debemos retomar esos mismos elementos en esta segunda mitad de la presente década".

Consultados, el director ejecutivo de Generadoras de Chile, Camilo Charme, indicó que el gremio es ​la principal asociación que representa ​a​ la industria de generación eléctrica en nuestro país. ​"En consecuencia, nuestro foco como gremio es seguir ​representando al sector en su conjunto con responsabilidad técnica e institucional, ​c​on el propósito de desarrollar un sistema eléctrico seguro, resiliente y ​eficiente, capaz de responder a los desafíos ​​presentes y futuros de Chile", añadió.

"Hoy los gremios se forman de un día para otro"

Aunque la decisión causa sorpresa, la eléctrica había mostrado su inquietud por la actividad gremial que se estaba desarrollando a nivel de industria. El 26 de noviembre, en el evento Future Energy Summit, el CEO de Colbún, José Ignacio Escobar, aludió a que la industria estaba "muy desordenada".

"Hoy los gremios se forman literalmente de un día para otro", lanzó en medio de su intervención, indicando que en el sector eléctrico habían unas 10 asociaciones gremiales.

Y sentenció en ese momento: "Sólo en generación hay cuatro o cinco. Es absurdo. Tenemos que ponernos de acuerdo como industria, hacer un frente común, hablar con las autoridades y definir este camino a seguir urgente que requerimos que es estimular la demanda".

El crecimiento y fragmentación de las organizaciones del sector