Colbún se retira de los gremios eléctricos: renuncia a Generadoras de Chile y Acera

En los escritos que envió este lunes a ambas asociaciones, el CEO de la eléctrica indica que "esta decisión se enmarca en la actualización permanente de nuestra estrategia de negocios, proceso propio de un entorno complejo y dinámico".

Por: Karen Peña

Publicado: Martes 30 de diciembre de 2025 a las 16:36 hrs.

<p>José Ignacio Escobar, CEO de Colbún.</p>

