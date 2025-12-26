El centro tecnológico más grande de España llega a Chile con inédito evento para startups biotech en Los Ríos

Eurecat junto con la incubadora y aceleradora local, Patagonia Startups, organizan el encuentro que congregará a líderes en ciencias ómicas, biomateriales y fermentos, desde el desarrollo de nuevos alimentos y procesos hasta la inversión deep tech, con el fin de convertir los recursos naturales del sur en soluciones de impacto mundial.

Con el objetivo de conectar ciencia, naturaleza y mercado, la incubadora y aceleradora Patagonia Startups y Eurecat, el principal centro tecnológico de España, anunciaron el lanzamiento del Bioclimate Tech Summit 2026, un evento internacional que busca posicionar a la Región de Los Ríos como un polo de innovación biotecnológica frente a la crisis climática y productiva global.

La iniciativa, cofinanciada por el programa Viraliza Eventos del Comité de Fomento Los Ríos de Corfo, se realizará los días miércoles 7 y jueves 8 de enero próximos en el Hotel Puerta del Sur de Valdivia. Durante dos jornadas, el encuentro reunirá a investigadores, startups e inversionistas con el objetivo de acelerar la transferencia tecnológica basada en soluciones inspiradas en la naturaleza.

El CEO de Patagonia Startups, Ricardo Icarte, subrayó la urgencia de conectar el potencial científico local con los mercados globales. “Valdivia y el sur de Chile son un laboratorio natural abierto e inigualable, pero para enfrentar el cambio climático no basta con contemplar la naturaleza: hay que trabajar con ella desde la ciencia. Con el Bioclimate Tech Summit queremos demostrar que la biotecnología es clave para la resiliencia productiva y que hoy se desarrolla desde la Patagonia al mundo”, afirmó.

El ejecutivo agregó que de esta zona emergan "las startups que el mundo va a necesitar en los próximos 10 años, conectando talento local con inversión experta".

Desde el sector público el director de Fomento Los Ríos de Corfo, Pablo Díaz, destacó el rol estratégico del evento para el desarrollo regional. “Estamos impulsando una transición productiva sostenible basada en innovación, ciencia y biotecnología. En la región existe un ecosistema científico tecnológico que se verá fortalecido con iniciativas como el Centro de Biotecnología que estamos articulando, y este Summit es parte de esa estrategia para transformar conocimiento en soluciones de alto impacto”, señaló.

Expertos internacionales y capital de riesgo en Valdivia

El encuentro contará con una parrilla de invitados inédita para la región. Desde Europa llegará una delegación de Eurecat liderada por Nuria Canela, directora de la Unidad de Ciencias Ómicas, quien abordará los desafíos de la transferencia tecnológica hacia el sector productivo. Junto a ella, la investigadora Rita Duarte profundizará en el uso de ingredientes endémicos como eje de resiliencia agroalimentaria.

A nivel nacional, participarán actores clave del ecosistema biotech como LIVA Company, especializada en escalamiento de microorganismos, además de representantes de Luyef Biotechnologies, EMBIO y Climate Tech Chile. El programa también incluirá startups de la macrozona sur, que presentarán soluciones orientadas a enfrentar los desafíos climáticos y alimentarios a nivel global.

El bloque de inversión estará marcado por la presencia de fondos de venture capital especializados, entre ellos GRIDX y AceleraLatam, cuyos representantes llegarán a Valdivia con el objetivo de identificar y potenciar talento local con proyección internacional.

Dos días de ciencia, negocios y futuro

El programa abordará la cadena completa de valor de la bioeconomía, desde la investigación en laboratorio hasta el levantamiento de capital. La jornada inaugural se centrará en la transferencia tecnológica y los nuevos materiales, con temáticas como ciencias ómicas aplicadas a la industria, cultura celular para biomanufactura y fermentación como base de nuevos alimentos y biomateriales.

El jueves estará dedicado a inversión y futuro agroalimentario, con un Demo Day como hito de cierre. Seis startups finalistas recibirán entrenamiento especializado para presentar sus soluciones ante inversionistas, además de una estadía en Valdivia orientada a mostrar el potencial del territorio como laboratorio abierto de innovación.

El Bioclimate Tech Summit 2026 estará abierto a empresas, académicos, inversionistas, emprendedores y público general interesado en conocer las tecnologías que están marcando el rumbo de la biotecnología y la bioeconomía a nivel global.