El centro tecnológico más grande de España llega a Chile con inédito evento para startups biotech en Los Ríos

Eurecat junto con la incubadora y aceleradora local, Patagonia Startups, organizan el encuentro que congregará a líderes en ciencias ómicas, biomateriales y fermentos, desde el desarrollo de nuevos alimentos y procesos hasta la inversión deep tech, con el fin de convertir los recursos naturales del sur en soluciones de impacto mundial.

Por: Renato Olmos

Publicado: Viernes 26 de diciembre de 2025 a las 10:30 hrs.

Startups emprendimiento ecosistema emprendedor tecnología Biotech ESPANA Renato Olmos
<p>Javiera Sarmiento (Directora ejecutiva Eurecat LATAM), Carme Margelí (Directora de internacionalización Eurecat), Ricardo Icarte (CEO Patagonia Startups), Katherine Olguín (Directora científica Patagonia Startups) y Ana María Vigoya (Consultora Tecnológica Eurecat LATAM).</p>

