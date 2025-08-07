Patagonia Startups adquiere red de inversionistas ángeles de Dadneo para financiar a compañías en etapas tempranas

Con la compra de Austral Angels, la incubadora basada en Osorno proyecta crear un fondo de capital de riesgo con foco en el sur del país para compañías de tecnología para el cambio climático, sostenibilidad y biotecnología. También cerró un acuerdo con la red Eurecat para acelerar startups.

Después de tres meses de negociaciones, la incubadora y aceleradora Patagonia Startups cerró la adquisición de Austral Angels, una red de inversionistas ángeles que la firma de capital de riesgo Dadneo Capital, ligada a Alan Jarry, formó en 2021 con apoyo de Corfo.

El CEO de la aceleradora basada en Osorno, Ricardo Icarte, dijo que el objetivo de la operación es ampliar las fuentes de financiamiento disponibles para startups en el sur de Chile, particularmente aquellas ligadas a climatech, biotecnología, sostenibilidad y economía circular.

“En el sur no tenemos mucho venture capital, es más de inversiones tradicionales. Ahora buscamos explorar otras modalidades, como deuda o financiamiento colectivo”, comentó.

Patagonia Startups fue fundada en 2022 por un equipo que venía de una incubadora de la Universidad Austral. Además de Osorno, tienen divisiones en Valdivia y Atacama, con un directorio formado por actores del ecosistema de San Francisco, Estados Unidos.

Este año también abrieron una incubadora Corfo en la Región de Los Ríos.

Icarte dijo que Austral Angels cuenta con una base de 150 inversionistas y ha capacitado a unas 50 startups para procesos de levantamiento de capital.

El ejecutivo afirmó que Dadneo seguirá apoyando a la red y que el próximo paso es convertirse en un fondo de capital de riesgo enfocado en empresas emergentes en etapas tempranas para el sur del país.

“La idea es conectar la inversión con el plan de crecimiento para startups de Patagonia Startups, para que tengan una plataforma de inversiones y conexiones con otros fondos a través de la red”, dijo.

También se enmarca en la meta de Patagonia Startups de acelerar a 100 startups a 2030. “Y buscamos que 10 de esas sean scaleups”, dijo Icarte.

Red Eurecat

El ejecutivo comentó que en junio cerraron un acuerdo con la red de centros tecnológicos de innovación de Barcelona, España, Eurecat, para acelerar startups.

“En noviembre iremos a España y en enero de 2026 haremos un evento con ellos en Los Ríos para startups y seguiremos potenciando esa relación durante todo el próximo año”, adelantó.