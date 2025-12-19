Fondo mexicano de capital de riesgo para startups alista su cuarta inversión en Chile

Dalus Capital ha invertido en Galgo, Algramo y Reuse, y en los próximos días cerrarán una nueva ronda con una compañía ligada a la transición energética.

El fondo de capital de riesgo mexicano, Dalus Capital, está mirando a Chile con creciente interés y concretará en los próximos días su cuarta inversión en una startup local, ligada al mundo de la transición energética.

La operación se suma a tres inversiones que Dalus ha hecho en el país. “Seguimos viendo oportunidades por el atractivo de la calidad de los emprendedores chilenos y por el nivel de actividad en temas de climatech y software (SaaS)”, afirmó en entrevista con DF uno de sus fundadores, Diego Serebrisky.

Hace unos días, el ejecutivo estuvo en el país para participar en eventos del gremio Climatech Chile.

“Luego de hablar con empresarios, emprendedores e inversionistas, me quedo con la percepción de que hay un optimismo de un mayor nivel de actividad económica y de inversión con el nuevo Gobierno”, dijo.

Dalus Capital fue fundado en 2011 por Serebrisky y Rogelio De los Santos, en un contexto en que el ecosistema emprendedor en la región recién comenzaba a tomar forma y el financiamiento para firmas tecnológicas era escaso. Su primer fondo alcanzó los US$ 70 millones.

“Partimos con la premisa de traer el venture capital a Latinoamérica. En ese momento era un ecosistema incipiente y había muy pocas fuentes de financiamiento; casi no se hablaba de startups”, afirmó.

US$ 215 millones suman sus tres vehículos de inversión.

El fondo nació con un enfoque abierto, sin verticales definidas. “Veíamos todo lo que llegaba, porque realmente había pocas oportunidades”, contó Serebrisky.

Dalus -que ejecuta su tercer fondo- administra más de US$ 215 millones con 60 inversiones y acumula 10 exits (salida de la inversión por venta).

“Tenemos varios unicornios (empresas valorizadas en más de US$ 1.000 millones) y salidas que han sido muy exitosas”, dijo.

Hoy invierten en startups de Latinoamérica en etapas semilla, en Series A y B, en tres temáticas: “Inclusión, que abarca fintech, salud, educación y acceso a oportunidades; en productividad de negocios, con soluciones de software e inteligencia artificial para empresas; y clima, en startups que ayudan a mitigar emisiones o a adaptarse al cambio climático”.

Chile en el radar

Serebrisky comentó que el interés por Chile surgió en 2018, cuando detectó un mayor flujo de emprendedores nacionales.

“Empezamos a ver un volumen interesante de chilenos, sobre todo haciendo soluciones SaaS para empresas”, dijo.

También señaló que el tamaño del mercado chileno ha sido un factor clave en el enfoque de Dalus Capital.

“Muchos emprendedores parten en Chile, validan el producto, generan ingresos y luego dicen: ‘este producto funciona en otros países de Latinoamérica, déjame expandirme’”, sostuvo.

En su evaluación, el perfil de los chilenos destaca a nivel regional, porque son “muy buenos, bastante sofisticados, con una visión clara de expandirse regionalmente muy rápido”, afirmó.

Ese proceso se ha reflejado en los respaldos entregados a startups nacionales.

En 2021 invirtieron en Algramo -firma de envases inteligentes y reutilizables para vender productos a granel, como detergentes y que cerró operaciones este año-, atraídos por su enfoque en economía circular. “Nos gustaba el emprendedor y su visión de eliminar el uso de plástico de un solo uso”, explicó, aunque reconoció que “las cosas no funcionaron como esperábamos”, en parte porque el modelo enfrentó dificultades para escalar debido a las barreras internas de grandes corporativos.

En 2023, invirtieron en Galgo, una plataforma de venta y financiamiento para la compra de motos, donde valoraron el equipo y la expansión regional.

En 2024, entregaron capital a Reuse, por los fundadores y el foco en la reutilización de electrónicos. “Es un mercado súper desatendido y el modelo es beneficioso por todos lados”, comentó.

Hoy, alistan una nueva inversión en el país. “Es una compañía muy interesante, con una solución de software en el mundo de la transición energética, con operaciones en Colombia, México y Perú”, y adelantó que continuarán buscando nuevas oportunidades en 2026.

Optimismo

Para el próximo año, proyectó una recuperación del capital de riesgo para startups en la región. “Hay un mayor nivel de optimismo de que va a mejorar la actividad, pero nadie sabe exactamente cuánto ni qué tan rápido”, comentó.

Entre los factores del repunte, mencionó la expectativa de bajas de tasas de los bancos centrales y el buen desempeño de las empresas tecnológicas. “Las bolsas se han comportado de forma positiva, muy impulsadas por la IA”, dijo.

No obstante, señaló que “la incertidumbre geopolítica asusta a algunos inversionistas y los pone en pausa”, en alusión a los conflictos en Ucrania y Medio Oriente.

También sumó una menor disponibilidad de recursos respecto de 2021.“Los fondos de la región hoy tienen menos capital para invertir y muchos tienen que levantar nuevos fondos”.

En ese escenario, estimó que la inversión será más selectiva, “cargada hacia startups nativas de IA; a los mejores emprendedores, con las compañías más interesantes”.