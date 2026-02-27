Las acciones del IPSA que buscan empezar con un impulso alcista

Papeles del retail, eléctricas e industriales aspiran a renovar la carrera ascendente de la mano de valorizaciones atractivas, pese a que los últimos meses de la bolsa han sido récord.

Tras el buen arranque de año, el IPSA ha ido perdiendo algo de combustible, a medida que los inversionistas han capitalizado sus ganancias al ver a muchas de las acciones en sus máximos históricos.

Tras subir un 7% en enero, la bolsa cierra febrero con una caída cercana a 3,5% y encara marzo con varios desafíos: la asunción del nuevo Gobierno de José Antonio Kast, el repunte del petróleo por la tensión en Medio Oriente -lo que contrarresta las ganancias por el récord del cobre- y las dudas del mercado sobre si tiene o no espacio el IPSA para repetir la fiesta de 2025.

En medio de ese panorama, los analistas miran de reojo la temporada de resultados anuales, la que, hasta ahora, no ha desentonado.

Otro factor que mueve al mercado local es lo que está pasando en las bolsas internacionales.

Un analista explicó que la vuelta al entusiasmo por la inteligencia artificial (IA) en EEUU se debió a la startup Anthropic, ya que esta semana reveló 10 nuevas formas para que las empresas utilicen sus complementos de IA, entusiasmando a los inversionistas y mejorando el apetito por activos emergentes, como las acciones chilenas, lo que podría reimpulsar al IPSA.

Con ese marco, hay cinco acciones que el mercado mira con atención de cara al inicio de un nuevo impulso alcista.

Cencosud aún está barato

A comienzos de febrero, BICE Inversiones incorporó la acción de Cencosud entre sus favoritas para ganar exposición al sector retail, explicitando un argumento que se repite en varias corredoras: su capacidad de materializar eficiencias en Chile tras el plan de reestructuración ejecutado en tercer trimestre de 2025, con mejoras de márgenes y rentabilidad que deberían verse con más fuerza durante 2026.

BICE añadió dos elementos que ayudan a entender por qué el papel vuelve al radar de los inversionistas, pese a cotizar plano en lo que va del año: por un lado, el análisis considera que el guidance entregado por la compañía es conservador, lo que abriría espacio para sorpresas y revisiones al alza en estimaciones, y, por otro, Cencosud transaría con una relación precio/utilidad de 7,6x, por debajo de su promedio histórico (9,5x). La acción de Cencosud tiene para BICE un potencial de alza de 28% -incluyendo dividendos- en los próximos 12 meses.

Para Banchile, en tanto, la acción podría escalar un 16,7%, mientras que, según BTG Pactual, la compañía podría revalorizarse en torno a un 14%, con un ojo puesto en las mejoras macro en Argentina, las que podría empezar a afectar positivamente el balance de Cencosud a partir del primer semestre de 2026.

CMPC: se recupera la celulosa

La “papelera” tuvo un difícil 2025, afectada por el alza de su deuda y el bajo precio de la celulosa. Sin embargo, en el mercado empiezan a ver brotes verdes en la compañía controlada por la familia Matte.

BTG Pactual destacó que la compañía viene de varios trimestres con viento en contra por los precios de sus exportaciones y las dificultades derivadas de los aranceles impuestos por Estados Unidos.

La acción de CMPC cae 5% en lo que va del año, pero en el último trimestre de 2025 dio algunas señales de recuperación.

La compañía indicó que el cuarto trimestre el mercado de la celulosa continuó mostrando mejorías graduales en el precio de la fibra corta, con una demanda en Asia que se vio un poco más robusta, principalmente por las dificultades en la producción en China y un mayor dinamismo en la demanda.

Otra señal de los mercados internacionales la entregó esta semana la productora de celulosa española Ence, que anunció que ya tiene vendida toda su producción para 2026, además de indicar que espera un alza en el precio de la celulosa, desde los US$ 1.250 la tonelada hasta los US$ 1.330.

Según Banchile, la acción de CMPC podría subir 13,5% en los próximos doce meses.

Concha y Toro resiste caída en el consumo

La acción de la mayor viña local cae 6% este año, pero según BICE Inversiones podría revalorizarse hasta un 32% en los próximos meses.

En Banchile son un poco más cautos y estiman que el papel tiene un potencial de 22,4%.

¿A qué responde este optimismo, en medio de una caída en el consumo global de vino? La compañía, que presenta sus resultados de 2025 el próximo 16 de marzo, sostiene que sus ventas han logrado sortear la baja mundial en el consumo, con una variación de 10% en las colocaciones a septiembre, y un alza de 4,4% en volumen de vino vendido.

Además, sostiene la compañía, el indicador de venta de productos premium subió 50 puntos base al tercer trimestre, reflejando la fortaleza de su plan estratégico.

Según Concha y Toro, en el mayor mercado de la compañía, Reino Unido, anotó un alza de 7,7% en las ventas a septiembre, luego de varios trimestres planos.

Otro mercado relevante, Estados Unidos, anotó un alza de casi 15% luego de caer 8,8% en el segundo trimestre de 2025.

Además, la compañía explica que la diversificación de sus mercados le permite reducir su riesgo por tipo de cambio, lo que hace más resiliente su balance. El 29,1% de sus ventas es en libras esterlinas, el 23% en dólares, el 16% en pesos chilenos y el 8,4% en euros.

Colbún aprovecha el viento

El papel de la eléctrica ligada al grupo Matte cae 1% en 2026, pero podría revalorizarse hasta 22% este año, según Banchile.

La corredora explicó que los resultados de 2025 estuvieron en línea con lo esperado. “Este resultado se debe en Chile a menores ventas en el mercado spot tras una menor generación eléctrica (cayó 12%) y mayores gastos por consumo de gas.

En Perú, los resultados cayeron 10% por menores ventas en el mercado spot y mayores costos de combustibles, compensado parcialmente por mayor venta a clientes regulados. La utilidad neta consolidada cayó 41% hasta los US$ 31,2 millones tras un aumento en los costos financieros”, explicó.

Bci Corredor de Bolsa prevé un alza de 18% en la acción de Colbún y explicó que el inicio de la operación comercial del proyecto eólico Horizonte en Chile tendrá un impacto relevante en sus resultados de los próximos trimestres.

Añadió que “la operación de Horizonte reducirá considerablemente el costo variable de generación promedio, impulsando gradualmente el margen Ebitda por sobre 44% en nuestras proyecciones, acercándose a los niveles de compañías con alta generación renovable”.

Ripley crece por negocio bancario y Perú

La acción de la firma de retail controlada por la familia Calderón cae un 3% este año, pero Banchile estimó que se podría recuperar con un alza cercana al 13% en los próximos meses.

Bci es aún más optimista y ve un upside cercano a 16%. “Nuestras proyecciones contemplan un crecimiento por sobre inflación para el 2026, pese a la mayor base de comparación producto de la mayor venta a turistas argentinos durante el 2025. Creemos que la compañía está bien posicionada, enfocándose en mejorar la rentabilidad de sus negocios, enfocando el mix de venta a su cliente objetivo en su segmento de retail, un crecimiento con riesgo controlado en su segmento bancario, donde el 2026 estimamos crecimiento en las colocaciones y el buen desempeño del segmento inmobiliario comercial en Perú”, sostuvo.

La corredora estimó un “crecimiento en ingresos consolidados de 3,9% para el 2025 y de 3,5% para el 2026. Estimamos que Ebitda ajustado alcanzaría $ 196.140 millones y un margen Ebitda de 9% para el 2025 y un Ebitda ajustado de $ 205.707 con un margen Ebitda de 9,2% para el 2026”.