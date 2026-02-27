Diez sorpresas que podrían revolucionar los mercados

En un contexto proclive a las sorpresas, y en el que la irrupción de cada nueva herramienta de IA puede generar turbulencias bursátiles millonarias, los analistas aconsejan a los inversionistas no bajar la guardia porque "el riesgo puede venir por donde menos se espera".

Las alertas esporádicas provocadas por la Inteligencia Artificial (IA) añaden un nuevo abanico de potenciales focos de agitación bursátil. Pero el listado actual de factores susceptibles de desatar turbulencias en los mercados es mucho más amplio. La impredecibilidad de Donald Trump con sus políticas económicas, comerciales, monetarias y geopolíticas genera un riesgo persistente.

El peligro aumenta en paralelo a la complacencia de los mercados. Michel Saugné, director de inversiones de la gestora La Financière de l'Échiquier (LFDE), advierte que "cuando el consenso es complaciente, el riesgo puede venir por donde menos se espera".

La gestora francesa invita por ello a los inversionistas a mantenerse en guardia, y a vigilar en particular 10 factores que, aunque "improbables", "no son imposibles", y, menos aún, "en un contexto como el actual". El responsable de inversión de LFDE matiza que "estos 10 escenarios no son predicciones, sino ejercicios de anticipación. Porque los mercados no se mueven por lo que se espera, sino por lo que no se espera".

1. Endurecimiento repentino de la economía global

La gestora francesa admite que "aunque los indicadores actuales no apuntan a una desaceleración brusca, no podemos olvidar la fragilidad estructural del sistema financiero internacional". Partiendo de esta base, recurre al pasado para señalar que "la tensión acumulada en los mercados -con múltiples activos cotizando a valoraciones históricas- recuerda el clima previo al colapso de Long-Term Capital Management (LTCM) en 1998. Aquel fondo de cobertura, gestionado por premios Nobel y apalancado hasta el extremo, provocó una crisis sistémica con efectos dominó a escala global. Hoy, con los márgenes de seguridad muy reducidos, no sería descabellado pensar en un episodio similar".

2. Rebrote inflacionista por los aranceles

Los riesgos inflacionistas se han perpetuado en la lista de factores a vigilar por los analistas. Desde la gestora LFDE recalcan que "en un entorno de desinflación generalizada, la inflación podría resurgir donde menos se espera", y añaden a continuación que "Amazon ha anunciado que trasladará a precios finales parte de los aranceles que soporta, lo que podría generar una reaceleración puntual de los precios en determinados bienes de consumo, sorprendiendo a unos mercados confiados en la contención de costos".

3. Inclinación bajista de la curva de tipos

Un giro en las estrategias de carry trade (estrategias de arbitraje de tasas de interés) puede multiplicar sus efectos sobre los mercados. Michel Saugné, director de inversiones de LFDE, llama la atención sobre lo "visto recientemente en Japón: el repunte de los tipos largos puede desencadenar una inclinación bajista de la curva (bear steepener), con implicaciones significativas para los inversionistas apalancados: "Un escenario así, concluye, "podría forzar la liquidación de estrategias de carry trade, generando oleadas de volatilidad similares a las vividas en 2014".

4. Pérdida de credibilidad de la Fed

La reciente designación de Kevin Warsh alivió un temor que había calado en los mercados, el de la pérdida de credibilidad de la Reserva Federal de Estados Unidos. El relevo al frente del banco central se formalizará en mayo, tiempo suficiente para que surjan nuevas sorpresas, o simplemente, presiones adicionales.

La gestora francesa subraya en su informe que "el mero cuestionamiento institucional de la Fed bastaría para agitar los mercados y alimentar la desconfianza inversora global".

5. Tensión en la deuda privada

La gestora LFDE apunta a la deuda privada como "el próximo foco de tensión". Señala que, "convertida en la estrella de las carteras alternativas, la deuda privada sigue siendo un mercado opaco y de escasa liquidez".

En su informe recoge que "en 2025 ya hemos asistido a varios episodios de tensión que funcionan como señales de advertencia", puesto que, "en un entorno de tipos altos y refinanciaciones más costosas, no se puede descartar un incidente relevante que actúe como catalizador de correcciones más amplias".

6. Colapso del capex en IA

Los mercados han dejado de asimilar la inteligencia artificial como un factor únicamente alcista en Bolsa. LFDE recuerda que "la narrativa de la IA ha sido el gran motor del mercado en los últimos años", antes de matizar que "su ciclo de inversión podría agotarse si el financiamiento empieza a mostrar grietas". De manera complementaria, la gestora advierte que "la circularidad entre quienes venden tecnología y quienes financian a los compradores podría convertirse en un riesgo si los retornos no llegan a materializarse". El escenario resultante invitaría a la cautela, puesto que "una pausa abrupta en el gasto de capital pondría en entredicho muchas valoraciones exuberantes".

7. Movimientos bruscos del dólar

La debilidad del dólar mantiene en guardia a los inversionistas, y la situación es susceptible de sufrir nuevas alteraciones. Michel Saugné, director de inversiones de LFDE, deja claro que "tanto una apreciación desordenada como una caída abrupta del billete verde podrían desestabilizar los flujos comerciales y financieros internacionales".

8. Abandono imprevisto de Trump

El responsable de gran parte de las mayores sorpresas que han tenido que digerir los mercados podría, a su vez, protagonizar una sorpresa mayúscula si optara por un abandono.

La gestora LFDE enfatiza que "el escenario político estadounidense permanece marcado por la incertidumbre" y, dentro de esta impredecibilidad, señala a futuro que "una salida inesperada de Donald Trump de la carrera presidencial, o incluso de la presidencia, podría alterar profundamente las expectativas del mercado, tanto por lo que supone en términos de gobernabilidad como por su efecto simbólico en los equilibrios globales".

9.Desplome del 90% en el bitcoin

En un momento en el que los temores a la IA están reforzando el interés por los activos más tangibles, el mercado cripto afronta una situación delicada.

La gestora francesa destaca que "a diferencia del oro o la plata, el bitcoin no cuenta con un respaldo físico ni con un uso real en la economía". La entidad echa la vista atrás, y señala que "un desplome masivo no sería inédito: ya hemos visto tokens como los Trump o Millenia Bitcoin perder hasta el 99% de su valor".

10. El exceso de confianza como riesgo estructural

La última de las sorpresas que agitaría los mercados podría ser el resultado de un goteo de minisorpresas más que de un evento claramente identificable.

Michel Saugné, director de inversiones de LFDE, comenta que "más allá de los escenarios anteriores, el verdadero peligro en 2026 podría ser la fe excesiva en un escenario de continuidad positiva". Las sorpresas, concluye, "no necesitan ser catastróficas para tener impacto: basta con que descoloquen al consenso y generen un reajuste brusco de expectativas".