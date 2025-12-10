Clínica Santa María inaugura su nueva sede en Los Dominicos
El establecimiento apunta a registar cerca de 10 mil consultas médicas de especialidad mensuales.
Clínica Santa María abrió finalmente su nueva sede en Los Dominicos, un edificio de 5 mil m2 de instalaciones con 36 boxes para consultas médicas, imagenología, laboratorio, procedimientos endoscópicos y pabellones de cirugía menor y mayor ambulatoria.
La clínica, parte de Empresas Banmédica, proyecta que en esta nueva sede se realizarán mensualmente cerca de 10 mil consultas médicas de especialidad, 200 intervenciones de cirugía mayor ambulatoria y más de 15 mil exámenes y procedimientos.
El establecimiento queda en Av. Apoquindo 7331, a pocos metros del Pueblito Los Dominicos. Así, se suma a la red de Clínica Santa María ya presente en Vitacura, La Reina y La Dehesa, así como un centro dental en El Golf y dos unidades de toma de muestras externas en Camino El Alba y Príncipe de Gales.
