Caso Sartor: CMF rebaja parte de las multas a exdirectores y exgerente general, pero mantiene históricas sanciones a Larraín y Clark

También, mantuvo la revocación de autorización de existencia de la intervenida administradora de fondos.

Este miércoles, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) liberó su respuesta a los recursos de reposición ingresados por los exdirectores y el exgerente general de Sartor AGF, en el marco del proceso sancionatorio en contra de la gestora y sus personeros.

En noviembre, el regulador había multado por un total de multas por un total de $ 14.569 millones y la sanción de inhabilidad en contra de quienes fueron sus directivos y ejecutivos.

La sanción llegó tras cumplirse un año del inicio de la crisis que llevó a la AGF a su intervención y posterior liquidación por parte del regulador.

Ante las multas, la gran mayoría de los sancionados ingresaron a la CMF sus respectivos recursos en contra de las medidas impuestas, los que, en una sesión del consejo del pasado 12 de diciembre, el regulador resolvió de manera mixta.

En detalle, acordó bajar las multas para los exdirectores Mauro Valdés (de UF 45 mil a UF 35 mil) y Alfredo Harz (de UF 75 mil a UF 65 mil), y para el exgerente general, Juan Carlos Jorquera (de UF 35 mil a UF 25 mil), pero les mantuvo la inhabilidad por cinco años en entidades bajo la supervisión de la CMF.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Mantuvo multas a Larraín, Clark y Bustamante

En la otra vereda, rechazó en todas sus partes las reposiciones del exdirector de la AGF y principal socio de la matriz del Grupo Sartor, Pedro Pablo Larraín, y los exdirectivos Michael Clark y Rodrigo Bustamante. La CMF resolvió mantenerles tanto las multas como las sanciones de inhabilidad.

En detalle, de acuerdo con los registros de la CMF, el consejo del regulador aplicó la multa más alta de su historia a Larraín, por UF 80 mil o $ 3.171 millones. Mientras que Clark fue sancionado económicamente con UF 65 mil, y Bustamante con UF 35 mil.

Tanto Óscar Ebel (multa de UF 22.500 y sanción de inhabilidad) y Miguel León (UF 10 mil) no habrían ingresado recursos contra las medidas adoptadas por la CMF.

El regulador también rechazó en todas sus partes la reposición de Asesorías e Inversiones Quisis Limitada, sociedad accionista de Sartor AGF, en contra de las sanciones a la gestora. De esta manera, la CMF mantuvo la sanción de revocación de autorización de existencia de la administradora.