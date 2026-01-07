Más de dos millones de personas serán compensadas por Entel tras acuerdo con Sernac: monto total supera $ 8.500 millones
El acuerdo incluye a consumidores y consumidoras de servicios de telecomunicaciones móvil, fijo y televisión de pago que se vieron afectados por cambios desde el 1 de enero de 2023.
Noticias destacadas
El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó el miércoles que llegó a un acuerdo con Entel a través de un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC), en el cual más de dos millones de personas serán compensadas, luego de que la compañía de telecomunicaciones realizara un proceso de no renovación y oferta de nuevos contratos que comenzarían a regir a partir del 1 de enero de 2023.
Ante este escenario, el Sernac inició un PVC con Entel, proceso que culminó con un acuerdo que establece que 2.633.487 consumidores y consumidoras de servicios de telecomunicaciones móvil, fijo y televisión de pago, que se vieron afectados por estos cambios, sean compensados.
Las compensaciones e indemnizaciones acordadas ascienden a un monto total de $ 8.500.243.960, que se distribuyen en dos grandes grupos.
Costos del reclamo
Además, los consumidores que reclamaron ante el Sernac (hasta el 18 de diciembre de 2025) recibirán un monto adicional por el denominado “costo del reclamo”.
En el caso de las personas que acudieron al Servicio en forma presencial, obtendrán cercano a los $ 13.250, mientras que quienes llamaron al Servicio a través del call center recibirán alrededor de $ 1.390; mientras que quienes lo hicieron a través del sitio web www.sernac.cl obtendrán alrededor de $ 1.185.
