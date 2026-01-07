Click acá para ir directamente al contenido
Más de dos millones de personas serán compensadas por Entel tras acuerdo con Sernac: monto total supera $ 8.500 millones

El acuerdo incluye a consumidores y consumidoras de servicios de telecomunicaciones móvil, fijo y televisión de pago que se vieron afectados por cambios desde el 1 de enero de 2023.

Por: Antonia Lagos

Publicado: Miércoles 7 de enero de 2026 a las 12:10 hrs.

