Designación de Quiroz como ministro de Hacienda reordena la carrera para encabezar la Dipres

El principal candidato para liderar el organismo sigue siendo la mano derecha del nuevo secretario de Estado, Tomás Bunster. Pero en Chile Vamos no se resignan a incidir en la nominación de algún macroeconomista del sector.

Era un secreto a voces, que se terminó por confirmar este martes.

En una actividad con la plana mayor de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), el Presidente electo, José Antonio Kast, presentó al economista y principal asesor en la materia durante su campaña, Jorge Quiroz, como su próximo ministro de Hacienda.

De esta manera, el economista viñamarino de 63 años, con pregrado en la Universidad de Chile y un doctorado por la Universidad de Duke en Estados Unidos, gana la pulseada por convertirse en el titular de Teatinos 120, en una carrera en la que competía con el viceministro de Economía de Argentina, José Luis Daza, quien ha enviado señales al entorno del próximo mandatario de que se mantendrá en el Gobierno de Javier Milei. Así, desecharía la opción de transformarse en triministro de Economía, Minería y Energía, dado que su interés principal era asumir el mando del equipo económico desde Hacienda.

La nominación de Quiroz envía un mensaje claro a los partidos de Chile Vamos, entre quienes había dudas sobre el nombre del economista por su rol de perito económico en casos de colusiones de empresas en el pasado: Kast designará en los principales puestos de su gabinete a personas de su confianza, que hayan tenido roles clave durante la campaña presidencial, por lo que los partidos de la derecha tradicional incidirán principalmente en los cargos de segunda línea, como las subsecretarías, las seremías y las jefaturas de servicio.

Por lo mismo, la confirmación del futuro reemplazante de Nicolás Grau a cargo de las finanzas públicas reordena la carrera por asumir otro cargo clave: la titularidad de la Dirección de Presupuestos (Dipres), el organismo encargado de aplicar el recorte de gasto fiscal por US$ 6.000 millones en 18 meses que prometió el candidato durante la campaña y cuya magnitud se definirá recién en los meses de marzo y abril.

Hasta el momento, el principal candidato a encabezar la repartición es el ingeniero civil y socio de la consultora de Quiroz, Tomás Bunster.

De hecho, conocedores de la interna enfatizan en las señales que ha enviado Kast y Quiroz hasta el minuto, ya que Bunster ha secundado al nuevo ministro de Hacienda en las principales reuniones que ha sostenido en la etapa de instalación. Por ejemplo, en la cita con diputados de oposición integrantes de la comisión de Hacienda, en la reunión con economistas de Chile Vamos del pasado 18 de noviembre tras la primera vuelta, y en la presentación que realizó el próximo ministro ante el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ad portas de la segunda vuelta del pasado 14 de diciembre.

En la escena de ayer en la denominada "Moneda chica" en calle La Gloria, llamó la atención que Kast esperó a Quiroz antes de ingresar a la reunión con la CPC, quien llegó justamente acompañado de Bunster. El momento quedó inmortalizado luego en la foto oficial con la timonel de la CPC, Susana Jiménez, y los seis presidentes de rama, donde Bunster destacaba por sobre el resto con su 1,90 de estatura.

El ingeniero civil industrial y magíster en Ciencias de la Ingeniería con mención en ingeniería hidráulica -ambos de la UC- ha sido la mano derecha de Quiroz en el diseño del programa económico de Kast. De hecho, desde enero del 2023 es socio de la consultora Quiroz & Asociados. Bunster tiene experiencia en el Estado, ya que fue asesor en Obras Públicas entre 2019 y 2022 bajo la gestión de Alfredo Moreno. Allí, estuvo a cargo del análisis, evaluación, implementación y seguimiento de proyectos en materia de recursos hídricos, inversión pública y concesiones.

Sin embargo, su juventud (32 años) es un factor que le pesaría en contra para asumir un cargo de tal magnitud, por lo que también existe la opción de que Bunster sea designado en la jefatura de asesores de Hacienda de Quiroz. Asimismo, el flamante ministro ya definió que su jefe de gabinete será el economista y exsocio de su consultora, Rudy Canales.

Otro candidato que cumple con el perfil solicitado por Quiroz (juventud, experiencia en el Estado y con posgrados) es José Ignacio Llodrá. Economista de la UC con un MBA del MIT y una maestría en Administración Pública de Harvard -cursó ambos en paralelo-, Llodrá conoce de cerca los pormenores de Hacienda, ya que fue jefe de gabinete en Dipres bajo las direcciones de Rodrigo Cerda y Matías Acevedo entre 2018 y 2021, para luego pasar al Segundo Piso en La Moneda. Hoy radicado en Washington, ha escrito sobre temas presupuestarios, elaborando una propuesta para regular las transferencias desde el Estado hacia las ONG. También suena como opción para alguna de las subdirecciones de Dipres.

Los nombres en Chile Vamos

En los partidos de la derecha tradicional no dan por corrida la carrera por la Dipres, por lo que se han reforzado las gestiones para instalar a algún macroeconomista del sector a cargo del organismo.

Uno de los principales candidatos era el exsubdirector de Presupuestos entre 2018 y 2020, Mauricio Villena, quien hoy es decano de la Facultad de Economía y Empresa de la UDP y fue economista jefe de la Dipres entre 2010 y 2012. Sin embargo, el doctor y máster en Economía de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y máster de la Universidad de Leeds, transmitió que no está disponible para el cargo.

Así, se corrió la lista, donde aparecen dos nombres fuertes de la centro derecha: Bettina Horst y Cecilia Cifuentes.

Horst es la directora ejecutiva de LyD. Economista de la U. Gabriela Mistral y con un magíster en la UC, fue senior fellow en la Atlas Economic Research Foundation en Washington y jefa del Área Monetaria del Departamento de Estudios del Banco Central entre 1995 y 2000. Ha investigado sobre materias fiscales y formó parte del grupo de 16 economistas que elaboraron una propuesta para crear un fondo Covid por hasta US$ 12.000 millones en 2020 para afrontar la emergencia sanitaria. También es una alternativa para asumir el Ministerio de Economía.

Cifuentes, por su parte, es directora del Centro de Estudios Financieros (CEF) del ESE Business School de la Universidad de los Andes, además de académica de dicha casa de estudios. Economista y magíster en la disciplina en la UC, fue investigadora senior de LyD enfocada en temas fiscales y previsionales, donde asesoró a parlamentarios de la centro derecha en la discusión anual del Presupuesto. Con un paso previo como economista por el Banco de Chile, también fue consejera del Consejo Consultivo Previsional. A su favor juega su conocimiento de las finanzas públicas. En contra, que fue una de las principales asesoras económicas de Kast en la campaña de 2021, pero en la pasada presidencial optó por apoyar a Evelyn Matthei. Su nombre también es sondeado para el Ministerio del Trabajo.

Un tercer nombre empujado por Chile Vamos es el actual gerente corporativo de Administración y Finanzas de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), José Pablo Gómez.

Economista e ingeniero civil industrial de la Universidad Católica -fue alumno de Quiroz a inicios de los 90- con un master of arts en Economía en el programa de Ilades con la Universidad de Georgetown en Estados Unidos, ejerció cargos técnicos clave en los gobiernos de la Concertación. Fue jefe de Estudios del Ministerio de Salud entre 1997 y 2000 y superintendente de Isapres entre 2000 y 2003. Renunció a su militancia en la DC en 2004, cuando se trasladó a Washington para trabajar como consultor en el Banco Mundial. Volvió al país en 2008, al asumir el estratégico cargo de jefe de la División de Finanzas Públicas de la Dipres, cargo que desempeñó por 14 años (siendo ratificado en los dos gobiernos de Sebastián Piñera y en el último de Michelle Bachelet), pero del que fue removido en marzo de 2022 por el ministro de Hacienda de entonces, Mario Marcel, y la actual directora de Presupuestos, Javiera Martínez.

Dicha área -que está a cargo de la ejecución del Presupuesto, los cálculos de los ingresos de la nación y las empresas estatales- ha estado bajo presión durante el actual Gobierno ya que se le atribuyen errores de proyección de ingresos del Fisco que han llevado a incumplimientos de la meta fiscal. Su sucesor, David Duarte, fue removido del cargo a mediados de julio del 2024, siendo reemplazado por la economista Claudio Sotz.

En la derecha hay una buena evaluación del trabajo de Gómez en ENAP, donde en conjunto con el directorio y el gerente general, Julio Friedmann, se ha logrado darle sustentabilidad financiera a la petrolera, con utilidades que entre enero y septiembre de 2025 se empinaron a US$ 506 millones, un alza de 55% respecto al mismo lapso del año previo.