Parlamentarios de oposición se reúnen con Quiroz en medio de polémica por "amarre" de funcionarios públicos

Los diputados de la oposición llevaron al comando del Presidente electo un paquete de iniciativas pendientes en seguridad y crecimiento. Mientras tanto, en el entorno de Kast ya se instala a Jorge Quiroz como carta fuerte para Hacienda.

A menos de tres meses de que José Antonio Kast asuma la Presidencia de la República, el equipo del Presidente electo comenzó este martes a sostener reuniones de coordinación con parlamentarios de la oposición que, desde marzo, pasarán a convertirse en oficialismo.

Así, a la casona en calle La Gloria en Las Condes arribaron una serie de diputados de la comisión de Hacienda para reunirse con el jefe del equipo económico de Kast y posible futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

En el encuentro participaron los diputados Agustín Romero (Republicano), Felipe Donoso (UDI), Frank Sauerbaum (RN), Jorge Alessandri (UDI), Diego Schalper (RN) y Miguel Mellado (Republicano), mientras que por parte del equipo de Kast estuvieron presentes Quiroz y Tomás Bunster, quien también es sondeado para convertirse en director de Presupuestos del nuevo Ejecutivo.

El objetivo principal de la reunión fue hacer llegar al equipo del Presidente electo una batería de proyectos de ley actualmente detenidos en el Congreso, con énfasis en seguridad pública, crecimiento económico e inversión y generación de empleo.

Así lo explicó Sauerbaum, quien detalló que “la reunión se concretó porque la semana pasada vino la bancada de Renovación Nacional a entregar un documento en donde le hicimos llegar al Presidente electo una serie de proyectos de ley que están hoy día detenidos en el Congreso”.

Según detalló, los temas abordados tienen que ver con proyectos de ley que apuntan a acelerar “el crecimiento económico y la generación de empleo que pudieran tener un impacto en la próxima administración”.

En esa línea, agregó que el foco inmediato está puesto en el verano legislativo: “Para poder coordinar justamente la agenda legislativa del mes de enero, en donde obviamente queremos pedirle al Gobierno, entre otras cosas, poner la prioridad en materia de seguridad pública, que son proyectos que están presentados, que están avanzando pero que lamentablemente no tienen urgencia el día de hoy”, señaló.

Respecto del rol del equipo económico, Sauerbaum valoró que “Jorge Quiroz tiene claridad respecto a lo que hay que hacer para recuperar el crecimiento, el empleo, la generación de inversión y nos vamos mucho más tranquilos respecto de la agenda legislativa que se va a presentar a partir del mes de marzo”.

El parlamentario añadió que durante la cita se hicieron una serie de descripciones respecto de los proyectos futuros que se van a presentar, justamente poniendo el foco en la generación de la recuperación del empleo, pero también de cómo se va a agilizar la inversión y "cómo se va a terminar esta serie de permisología que hoy día tiene detenida la inversión y la generación de empleo”.

Un punto que gira en los tres ejes que han enfatizado tanto Bunster como Quiroz durante toda la campaña: facilitación regulatoria, rebaja tributaria y recorte fiscal.

En ese punto, Sauerbaum fue enfático en el impacto económico: “Creemos que hay que avanzar en materias administrativas previamente para terminar con una serie de permisologías, cosa que hoy día tienen detenidas alrededor de US$ 31.000 millones que esperamos a partir de marzo ya se puedan hacer en inversión y generar nuevos puestos de trabajo”.

Por su parte, Mellado se dirgió a Quiroz como el proximo ministro de Hacienda. “Primero decir que vinimos a una reunión con el futuro ministro de Hacienda”. Aunque, tuvo que retractarse casi de inmediato por pronunciarse sobre un tema donde aún no existe una oficialización de parte del Presidente Kast. “Bueno, el jefe del equipo económico potencial”, reparó.

Si bien no se abordaron cifras concretas respecto de un eventual recorte fiscal, el énfasis de la conversación estuvo puesto en alcanzar un equilibrio de las cuentas públicas durante los próximos cuatro años de administración, con el objetivo declarado de converger hacia un escenario de “déficit cero”.

Discusión por el amarre

Un tema que se abordó en la reunión fue la polémica por el supuesto “amarre” de funcionarios públicos en el marco del acuerdo entre el Gobierno y los trabajadores del Estado para el reajuste del sector público.

Schalper hizo un llamado al Gobierno a modificar su propuesta: “Yo lo primero que quiero decir es hacerle un llamado al Gobierno del presidente Boric, que llegó al Gobierno diciendo que no quería más apitutados, que no quería más apernados que los chilenos. Le resulta impresentable que en la ley de reajuste promovida por su ministro de Hacienda, lo único que resalta es la pretensión de apernar y atornillar a gente en el aparato del Estado”.