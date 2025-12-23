Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Macro
Macro

Parlamentarios de oposición se reúnen con Quiroz en medio de polémica por "amarre" de funcionarios públicos

Los diputados de la oposición llevaron al comando del Presidente electo un paquete de iniciativas pendientes en seguridad y crecimiento. Mientras tanto, en el entorno de Kast ya se instala a Jorge Quiroz como carta fuerte para Hacienda.

Por: José Tomás Rodríguez

Publicado: Martes 23 de diciembre de 2025 a las 12:35 hrs.

José Antonio Kast Hacienda
<p>Crédito: Aton.</p>

Crédito: Aton.

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Formalizarán por ocultamiento de bienes a exdirector médico de la Clínica Las Condes
2
Regiones

Florece una nueva industria: Chile escala 16 puestos en ranking global de exportadores de flores
3
Mercados

Saieh regresa al mercado con SMU: recauda más de $ 11 mil millones y baja participación en la firma a 39,84%
4
Regiones

Gerenta general de Desarrolla Biobío es formalizada por cuasidelito de lesiones graves gravísimas y denegación de auxilio tras accidente vehicular
5
Mercados

Extranjeros siguen posicionándose contra el peso chileno: ya superan los US$ 6.300 millones netos en el mercado derivado
6
Empresas

Cámara de la Construcción acusa deuda del MOP por US$ 30 millones en últimos dos meses del año
7
Empresas

Nueva derrota judicial de empresa que pagó millonario sueldo por error
8
Mercados

Tres nuevos fondos en seis meses: los impulsos detrás del regreso de las gestoras a la renta comercial inmobiliaria
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Entre Códigos Laboral & Personas Construcción Innovación y Startups Salud
“El riesgo ya no es teórico. Estamos hablando de proyectos que pueden quedar construidos, pero no recepcionados”: abogado experto advierte por nuevo plan regulador de Antofagasta
Empresas

“El riesgo ya no es teórico. Estamos hablando de proyectos que pueden quedar construidos, pero no recepcionados”: abogado experto advierte por nuevo plan regulador de Antofagasta

Un dictamen de Contraloría que obligó a la Municipalidad de Iquique a invalidar más de 100 permisos ya otorgados, sentó un precedente . "Los planos deben cumplir las normas urbanísticas vigentes al momento de su tramitación final. Hoy hay proyectos en Antofagasta que no cumplen esa exigencia”, dice Rodrigo Andreucci.

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete