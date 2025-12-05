Click acá para ir directamente al contenido
El CFA inicia ronda con presidenciables y se reúne con el equipo económico de José Antonio Kast para discutir desafíos fiscales

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) se reunió esta mañana con Jorge Quiroz y Tomás Bunster para escuchar sus propuestas. La próxima reunión con el equipo de Jeannette Jara se llevará a cabo el martes 9 de diciembre.

Por: José Tomás Rodríguez

Publicado: Viernes 5 de diciembre de 2025 a las 12:46 hrs.

<p>Crédito: CFA</p>

Crédito: CFA

