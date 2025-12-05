El CFA inicia ronda con presidenciables y se reúne con el equipo económico de José Antonio Kast para discutir desafíos fiscales
El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) se reunió esta mañana con Jorge Quiroz y Tomás Bunster para escuchar sus propuestas. La próxima reunión con el equipo de Jeannette Jara se llevará a cabo el martes 9 de diciembre.
Al igual como ocurrió en 2021, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) invitó a los asesores económicos de los candidatos presidenciales que pasaron a segunda vuelta para abordar sus propuestas en materia fiscal y presupuestaria.
Este viernes a las 9 de la mañana, el jefe económico de la candidatura de José Antonio Kast, Jorge Quiroz, y su compañero de equipo, Tomás Bunster, llegaron a Teatinos 120 para reunirse con el Consejo.
En línea con su mandato de promover el manejo responsable y sostenible de las finanzas públicas, el CFA celebró hoy la primera de varias reuniones con los equipos económicos de los presidenciables, con la segunda cita programada para el martes 9 de diciembre, cuando se reunirá con el equipo económico de Jeannette Jara.
En una reunión que duró casi dos horas, los miembros del CFA, presididos por Paula Benavides y conformados por Sebastián Izquierdo, Marcela Guzmán, Joaquín Vial y Hermann González, escucharon las propuestas fiscales del equipo de Kast y mantuvieron un diálogo técnico sobre los desafíos fiscales que enfrentará el país.
Al inicio de la sesión, Benavides agradeció la disposición del equipo de Kast para participar en este espacio de reflexión y el hecho de que ambas candidaturas hayan dedicado tiempo, en estas semanas cruciales del proceso electoral, para analizar los desafíos fiscales del país demuestra que abordar adecuadamente la situación fiscal es una prioridad.
“Da cuenta de que abordar adecuadamente la situación fiscal del país es visto como un asunto de primer orden de relevancia y esa es, en opinión del Consejo, una buena noticia para el país”, destacó.
La economista también destacó el compromiso del CFA con las futuras autoridades: “El Consejo Fiscal Autónomo reafirma su plena disposición para colaborar con las nuevas autoridades, desde su rol técnico y asesor, para contribuir al desafío de consolidación fiscal que seguiremos enfrentando, así como para mantener bajo control la dinámica de la deuda pública”.
Este encuentro se da en un contexto de tensiones cruzadas entre las candidaturas, en particular sobre cómo lograr el recorte del gasto fiscal por US$ 6 mil millones en 18 meses que propone Kast sin afectar beneficios sociales como la Pensión Garantizada Universal (PGU).
