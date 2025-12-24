Siete historias de "La Moneda Chica" de Kast: desde lluvia de currículum a trajes de sastre

La sede de operaciones del Presidente electo en Las Condes tiene como protagonistas la intensa actividad diaria. Una que ha alterado la tranquilidad del vecindario.

Dos semanas lleva instalado en la llamada “La Moneda Chica” el Presidente electo, José Antonio Kast, tiempo en el cual no ha pasado inadvertida su presencia y la de sus equipos para los vecinos de La Gloria 88 en Las Condes, donde se han registrado diversos episodios que pasamos a revisar.

Lluvia de CV

Hasta el centro de operaciones del futuro gobierno llegan a diario diversas personas para entregar su currículum o cartas al mandatario. Incluso, algunos viajan de regiones cercanas a Santiago para entregar sus antecedentes y ver alguna posibilidad de integrar la próxima administración. Todo documento se recibe en la portería.

Seguridad ciudadana y el jardín

Para protegerse del sol en la espera diaria de los medios de comunicación que cubren las actividades frente a La Moneda Chica, algunos se agrupan y ubican bajo los árboles. Pero el movimiento llega a ser tan inusual para el área que los vecinos en una oportunidad llamaron a seguridad ciudadana, la cual acudió al lugar solicitando “no pisar los jardines”.

La pierna de jamón serrano

Un regalo poco habitual fue recibido en portería uno de estos días. Se trataba de una pierna de jamón serrano, la cual generó la curiosidad de a quién iba dirigida. Al mandatario electo o a alguno de sus asesores, pero luego de algunas consultas se supo que era para la jefa de gabinete de José Antonio Kast.

Trajes a la medida

Otro visitante de La Moneda Chica ha sido el diseñador de vestuario, Sergio Arias, quien trabaja con Kast hace un tiempo. El sastre llegó con telas, chaquetas y pantalones para tomar medidas al mandatario y elaborar una serie de trajes a la medida para cuando asuma en marzo.

Flores y cerezas

Varios ramos de flores también han llegado hasta el centro de operaciones del próximo Presidente, destacando diversos ramos florales para la futura Primera Dama, Pía Adriasola; pero también un par de cajas de cerezas que el diputado Benjamín Moreno le regaló a los corresponsales que a diario cubren las informaciones en ese lugar.

Container para la prensa

Al día siguiente de ganar la elección debutó La Moneda Chica en las instalaciones donde anteriormente funcionó una empresa exportadora. La casona tiene tres pisos, 31 oficinas y 18 baños, pero también se activaron las gestiones para instalar en el patio un container que quedó habilitado a los pocos días como sala de prensa para los tres meses restantes a que asuma Kast.

Estacionamiento lleno

Los guardias privados que están a cargo de recibir los vehículos por el acceso de La Castellana a La Moneda Chica han debido comenzar a pedir las llaves a los conductores que estacionan sus autos en los 20 cupos que se han hecho poco para el amplio número de asesores que concurren a reuniones y que crece cada semana. Tanto Bernardo Fontaine como Álvaro Bellolio son algunos de los que han debido esperar un rato para salir del recinto en sus autos que estaban bloqueados por otros vehículos.