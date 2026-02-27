Marzo arranca con nueva bilateral entre Kast y Boric en medio de tensión por cable chino y debate fiscal
El encuentro será el martes a las 8:00 horas en La Moneda. Tras una reunión privada, ambos mandatarios sostendrán citas junto a sus ministros de Interior, Hacienda, Relaciones Exteriores y Transportes.
Y la reunión se concretó. Luego de la jornada de inducción encabezada por la contralora Dorothy Pérez en Teatinos 56 -instancia en la que participaron ministros y subsecretarios-, fue el propio Presidente electo, José Antonio Kast, quien anunció que evaluaba solicitar una nueva reunión bilateral con el Presidente de la República Gabriel Boric. Este viernes, esa posibilidad quedó confirmada oficialmente desde Presidencia.
A través de un comunicado oficial, se informó que el Presidente Gabriel Boric “recibirá en el Palacio de La Moneda al presidente electo, José Antonio Kast, este martes 3 de marzo a las 8:00 horas”.
Si bien trascendió que desde el entorno del mandatario saliente también existía disposición para concretar el encuentro, Kast fue quien en su intervención en Contraloría, manifestó públicamente la necesidad de una nueva reunión, idealmente acompañada de parte de su equipo ministerial.
El contexto no es menor. En las últimas semanas se han acumulado cierta tensión con Estados Unidos, tras la revocación de visas a altos funcionarios del Gobierno, entre ellos el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, en medio de la controversia por el proyecto de cable submarino con China. Y a eso se suma el debate interno por un déficit fiscal mayor al previsto, según lo informado por la Dirección de Presupuestos.
Desde Presidencia precisaron que la jornada comenzará con un encuentro privado entre ambos mandatarios.
Posteriormente, Boric y Kast encabezarán reuniones sucesivas junto a ministros del actual gabinete y las futuras autoridades designadas.
En esas instancias participarán el ministro del Interior, Álvaro Elizalde; el canciller Alberto van Klaveren; el ministro de Hacienda, Nicolás Grau; el titular de Justicia, Jaime Gajardo; el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz; y la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, además de quienes asumirán esas carteras en la próxima administración.
Entre las futuras autoridades del "team Kast", se prevé la presencia de sus respectivas contrapartes: el próximo ministro del Interior, Claudio Alvarado; el próximo canciller Franacisco Pérez Mackenna; el designado titular de Hacienda, Jorge Quiroz; el futuro ministro de Justicia, Fernando Rabat y el próximo ministro de Transportes, Louis de Grange.
La cita marca un nuevo hito en el proceso de traspaso de mando, esta vez en medio de un escenario político y fiscal más complejo que el previsto semanas atrás.
