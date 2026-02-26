Tensión con EEUU y déficit fiscal: Kast pide reunión con Boric y ratifica auditorías llegando a La Moneda

En el marco de la inducción encabezada por la contralora Dorothy Pérez, centrada en probidad y control del gasto público, Kast anunció que solicitará una nueva reunión con Gabriel Boric ante las tensiones de las últimas semanas y ratificó su intención de "recibir y auditar todo lo que ha ocurrido en los últimos años".

Hasta la sede de la Contraloría General de la República llegó el Presidente electo, José Antonio Kast, quien junto a gran parte de su gabinete participaron de la tercera y última etapa del proceso de inducción encabezado por la contralora general, Dorothy Pérez, denominado “Programa de Inducción para Autoridades 2026”.

La instancia forma parte de la preparación de las futuras autoridades que a partir del 11 de marzo, dejarán las oficinas instaladas en Las Condes, la denominada “Moneda Chica”, para trasladarse definitivamente al Palacio de La Moneda.

La jornada se desarrolló en un contexto marcado por las tensiones con la administración saliente, tanto por la controversia en torno al cable submarino con China, como por el conflicto diplomático con Estados Unidos tras la revocación de la visa al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz. A ello, se le suma el debate por el déficit fiscal informado recientemente por el Informe de Finanzas Públicas (IFP) emitido por la Dirección de Presupuestos (Dipres).

"Una reunión más"

En ese escenario, José Antonio Kast anunció anunció que evalúa solicitar una nueva reunión bilateral con el Presidente Gabriel Boric. Según señaló, "ya están las conversaciones" y la idea es asistir acompañado de los futuros ministros de Hacienda, Relaciones Exteriores y Transporte -Jorge Quiroz, Francisco Pérez Mackenna y Louis de Grange- con el objetivo de recibir todos los antecedentes.

“Plantearles que le hemos solicitado -y le solicité- al Presidente de la República que podamos tener una reunión más. Una reunión donde podamos asistir como equipo, con algunos ministros, en aquellos temas que son relevantes: la seguridad pública es importante; el tema de la administración del Estado es importante; las relaciones internacionales son importantes; la conectividad es importante, y hoy día hay temas que se van cruzando", anunció Kast.

Confirmación de auditorías

Por otra parte, el Presidente electo agradeció la inducción y, entre risas, comentó que aún le quedaba pendiente completar algún curso online. Sin embargo, aprovechó el contexto de "probidad y transparencia" para ratificar su intención de impulsar las auditorías anunciadas en campaña. El llamado “despacho por despacho” volvió a tomar fuerza en esta jornada, enmarcado en una política de austeridad y con el objetivo de concretar su ajuste de US$ 6.000 millones en un plazo de 18 meses.

En esa línea, el Mandatario entrante afirmó que la instalación del nuevo Gobierno era una oportunidad para fortalecer el control interno. “Nosotros también tenemos una tremenda oportunidad porque nos va a tocar instalar el servicio de auditoría interna del Gobierno”, informó.

Y añadió que ha pedido a su equipo asumir esa tarea con convicción: “Le he planteado a cada ministro que asumamos este desafío con esa confianza de haber recibido un apoyo importante de la ciudadanía (...) todos quieren recuperar la institucionalidad”.

Finalmente, sostuvo que este proceso debe involucrar tanto a la administración saliente como a la entrante, dejando claro que su equipo recibirá y auditará lo realizado en los últimos años. “Todos los chilenos, las autoridades que salen, tienen una tremenda oportunidad de dejar las cuentas en orden; nosotros, de recibir y auditar todo lo que ha ocurrido en los últimos años, y que la ciudadanía tenga la certeza de que tanto las autoridades que salen como los que entramos estamos jugados por la institucionalidad, por recuperar el trabajo bien hecho”.

La inducción

Cerca de las 8:00 de la mañana comenzaron a llegar los primeros ministros y subsecretarios designados del futuro Gobierno a la sede de la Contraloría General de la República. Una cita que se enmarca también en la semana de capacitaciones internas que ha estado llevando a cabo la Oficina del Presidente Electo (OPE) a solo dos semanas de que José Antonio Kast asuma en el Palacio de La Moneda, ubicado en frente al organismo fiscalizador.

La contralora Dorothy Pérez, fue quien dio inicio -entre aplausos- al “Programa de Inducción para Autoridades 2026”. Cita que forma parte de la tercera y última etapa del proceso de inducción, que previamente incluyó un primer seminario presencial el 26 de enero y una fase de cursos online.

Aunque no asistió la totalidad del gabinete, sí estuvo presente gran parte del comité político, encabezado por el próximo ministro del Interior, Claudio Alvarado, junto al futuro titular de la Segpres, José García Ruminot, y la designada vocera de Gobierno, Mara Sedini.

También participaron Natalia Ducco (Deporte), Ximena Rincón (Energía), Judith Marín (Mujer), María Paz Arzola (Educación), Fernando Rabat (Justicia), Fernando Barros (Defensa), Francisco Pérez Mackenna (Relaciones Exteriores), Jaime Campos (Agricultura), Louis de Grange (Transporte) y Francisco Undurraga (Cultura).

En paralelo, el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y la designada titular de Seguridad, Trinidad Steinert, permanecieron en la denominada “Moneda Chica”, donde continúan con sus propias agendas.

Al último, llegó el Presidente electo, quien pasadas las 9:00 AM hizo su ingreso a las dependencias de Teatinos 56 para sumarse a la actividad.

Durante la inducción se abordaron las funciones y atribuciones del ente fiscalizador, incluyendo los procesos de planificación, ejecución y seguimiento del control administrativo.

"La contralora nos ha entregado ya todo lo que es el organigrama y como se realizan las distintas áreas de trabajo dentro de la Contraloría. También tuvimos una exposición muy importante del fiscal anticorrupción (...) que nos haya permitido también conocer cómo desde la Fiscalía se busca colaborar", detalló Kast.

Recordar que la contralora ha tenido un rol clave en la revelación del fraude por licencias médicas falsas conocido el año pasado, un caso que tanto el Presidente electo como el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, han citado en reiteradas ocasiones como ejemplo de malas prácticas que deben erradicarse para reducir el gasto fiscal y evitar el mal uso de recursos públicos.