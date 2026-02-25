Boric respalda al ministro Muñoz en polémica por proyecto de cable a China, mientras Montes reafirma que decisión tocará al gobierno de Kast

Desde la estación de Colín del histórico ramal ferroviario Talca-Constitución, el mandatario declaró que titular de Transportes y Telecomunicaciones "no anda nada solo, está con nosotros, estamos con él y vamos a seguir trabajando por el bien de Chile y en el espacio que nos toque de aquí en adelante, sin temor, con la frente en alto".

La estación de trenes de Colín, en las proximidades de Talca en la Región del Maule, fue el lugar elegido por el Presidente Gabriel Boric para reafirmar este miércoles su total respaldo político al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, tras el impasse por el proyecto de cable submarino que va de Concón a Hong Kong, en China.

"Tiene todo mi respaldo" y "no nos 'animábamos' a ninguna sanción", declaró Boric, acompañado por el secretario de Estado, en el marco de la ceremonia y recorrido de uno de los nuevos buscarriles del histórico Ramal Talca-Constitución de EFE.

Boric agregó que "ha hecho una tremenda pega, en todas las dimensiones que se le ha encomendado en su trabajo, no sólo en Santiago, sino que como pueden ver ustedes aquí en Colín, a lo largo de todo Chile. Así que el ministro Muñoz no anda nada solo, está con nosotros, estamos con él y vamos a seguir trabajando por el bien de Chile y en el espacio que nos toque de aquí en adelante, sin temor, con la frente en alto y con la certeza de que hemos trabajado para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes del pueblo de Chile".

Esta infraestructura fue inicialmente aprobada, el 27 de enero pasado, por Muñoz a la estatal China Mobile International y luego la desechó, dos días después. EEUU manifestó preocupaciones sobre las brechas de seguridad digital que dicho tendido de fibra óptica suponía.

El ministro Muñoz declinó hacer declaraciones sobre su rol en este impasse y, de hecho, se alejó corriendo de la prensa congregada en el lugar.

Montes: "No estábamos informados"

Por otro lado, en medio de la entrega de viviendas de Villa Portales del Maule -que fue encabezada por el Presidente- el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes abordó el impasse entre Chile y Estados Unidos debido a la controversia del cable submarino.

Consultado por el tema -dado que esta cartera debe dar el permiso de obra preliminar, para el inicio de ejecución de obras básicas de construcción, previo a la total tramitación del permiso de edificación- Montes sostuvo que “nosotros no estábamos informados".

Sin embargo, destacó que estos son temas hoy día de gran importancia nacional e internacional y dijo que “esto es algo serio, no lo sobrepoliticemos, no peleemos unos con otros, si no que busquemos una solución pensando en el país”.

Con esto, el jefe de cartera agregó que “Chile necesita tener la tecnología lo más avanzada posible en telecomunicaciones. Aquí hay una propuesta que además no es solo de gente de izquierda. O sea, este es un tema en el que hay una visión de cómo se desarrolla las telecomunicaciones, tanto en otro canal como Google como con empresas como esta”.

Con respecto a la evaluación del proyecto, el secretario de Estado indicó que “Los proyectos tienen su proceso y siguen su ritmo. Lo vamos a ver a medida que avance", pero aseguró que “por los pocos días que quedan (de la administración de este gobierno), no va a ser en este periodo que se va a tomar la decisión. Entiendo además que cualquier decisión respecto al proyecto en globo se va a tomar en el próximo gobierno”.

“Tiene que seguir los pasos correspondientes y la discusión correspondiente. Lo que no corresponde es ser amenazado y sancionado mientras se está en un proceso. Yo valoro mucho, en lo personal, el acuerdo de ayer del Parlamento argentino en solidaridad con el ministro de Transporte chileno, haciendo ver que no corresponde que se sancione de esta manera una iniciativa soberana de un país", concluyó.