Andrés Ergas, el empresario que Kast habría elegido para encabezar la embajada de Chile en Estados Unidos

Todos los ojos miran hacia Andrés Ergas como embajador en Estados Unidos, aunque desde la Oficina del Presidente Electo no hubo confirmación sobre el nombramiento, pero distintos medios insistieron este miércoles en su nombre como el sucesor de Juan Gabriel Valdés en Washington.

Y es que justo en medio de la controversia que enfrenta a la administración de Donald Trump con Chile por el proyecto de cable submarino que uniría China y Chile, el Presidente electo José Antonio Kast habría definido a su embajador en Estados Unidos.

La futura ministra vocera de la administración Kast, Mara Sedini, fue consultada por los nombramientos de embajadores señalando que el Presidente electo será quien en su momento informe las designaciones.

Trascendió que Ergas ya habría participado en reuniones en Washington esta semana con empresarios e integró la delegación que expuso ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos que fue encabezada por la futuro subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, junto al asesor de Kast, Alejandro Irarrázaval y Eitan Bloch, asesor internacional del futuro mandatario.

Andrés Ergas Heymann (57), es un destacado empresario y de muy bajo perfil, Ergas participa en múltiples iniciativas privadas. En un podcast llamado Escalando Negocios y transmitido hace un año atrás, contó de un negocio inmobiliario en el que avanza en Estados Unidos. Ahí realiza proyectos orientados al arriendo de condóminios de entre 220 y 400 unidades, con departamentos de uno y dos dormitorios, destinados a segmentos de altos ingresos. Elegido con las acciones de su familia, es miembro del directorio del Banco de Chile desde 2017 y fue reelecto en marzo de 2023. También es presidente del Directorio de Nomads of the Seas, Todo Moda, Isadora e Inersa 1.

Ergas empezó en los negocios a los 17 años, cuando emprendió en la crianza y venta de cachorros de perro. Desde ahí ha desarrollado su trayectoria principalmente en los sectores financiero, inmobiliario y turístico, tanto a nivel individual como en el marco del grupo familiar Ergas. El hijo mayor del empresario bancario e inmobiliario Jacob Ergas es ingeniero comercial de la Universidad Diego Portales. Además, es piloto de avión, planeador y helicóptero; lo que, según él, lo ha ayudado a trabajar con una perspectiva de altitud y a tomar decisiones de forma conservadora, siempre considerando tener “un 20% extra de combustible para estar tranquilo”.

Con respecto a su visión sobre el país, contó en que el exceso de burocracia y la “sobrerregulación” actúan como los principales frenos al desarrollo económico, encareciendo la vida de los ciudadanos y asfixiando proyectos clave al extender artificialmente sus plazos.