Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Política
Política

Kaiser por zanja en la frontera norte: “Nosotros habríamos empezado de inmediato con la construcción de los centros de reunión de inmigrantes ilegales”

El presidente del Partido Nacional Libertario dudó, además, acerca de que el corte para la gratuidad en educación deba estar en 30 años.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Lunes 16 de marzo de 2026 a las 12:10 hrs.

ajuste fiscal José Antonio Kast educacion inmigración ilegal Claudia Rivas
<p>El timonel del Partido Nacional Libertario (PNL) abordó algunos de los anuncios del Presidente José Antonio Kast durante el fin de semana. (Foto: Aton Chile)</p>

El timonel del Partido Nacional Libertario (PNL) abordó algunos de los anuncios del Presidente José Antonio Kast durante el fin de semana. (Foto: Aton Chile)

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Consorcio del Puente Chacao advierte estrechez financiera en cita con el MOP y buscaría nuevo plazo de entrega
2
DF MAS

Ministro Iván Poduje: “Yo no voy a cambiar mi carácter, lo voy a canalizar distinto”
3
Empresas

Empresa de alimentos gana demanda contra Tepillé tras acusar fallas en servicio de seguridad durante robo a la fábrica
4
DF MAS

El nuevo sueño chilote de Carlos Cardoen: el sexto museo del hombre que no se jubila
5
Economía y Política

Quiroz anuncia para este lunes un oficio de recorte de gasto en 3% en ministerios y advierte impago del CAE por personas de altos ingresos
6
Mercados

Una persona necesita 22 años de sueldo promedio para pagar un crédito hipotecario
7
DF MAS

Nueve años sin ganar un peso: cómo Roberto Chame construyó Redelcom y la vendió a Mercado Libre
8
DF LAB

Las propuestas para reformular Corfo: foco en construcción de industrias y trasladar la gestión de activos al Estado
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Fondos de Inversión Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete