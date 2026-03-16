Kaiser por zanja en la frontera norte: “Nosotros habríamos empezado de inmediato con la construcción de los centros de reunión de inmigrantes ilegales”

El timonel del Partido Nacional Libertario (PNL) Johannes Kaiser abordó, este lunes, algunos de los anuncios del Presidente José Antonio Kast durante el fin de semana, donde se tocan materias tales como la gratuidad universitaria que sufriría algunas modificaciones, advirtiendo en primer término que “no existen los derechos sociales” y que de lo que se está hablando es de “prestaciones estatales que son financiadas por los impuestos de los ciudadanos”; también se refirió a la migración ilegal y al anunciado recorte de 3% en los ministerios.

Sobre el recorte, Kaiser se mostró convencido de que su candidatura presidencial fue, en su momento, la que tuvo la mejor aproximación, cuando planteó que debían ser de US$ 15.000 millones y admitió que “sí, es cierto, que este recorte va a ser sufrido por parte de la administración pública, pero es ahí donde debe sufrirse, no en los servicios que se entregan a la gente”, sentenció.

En este aspecto, Kaiser aseguró que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, cuenta con el respaldo del Partido Nacional Libertario, “siempre y cuando –y ojo- no se afecten las capacidades de Defensa y de Seguridad de nuestro país”.

“Colocar la tijera en aquellas profesiones que ya no tienen campo laboral”

Respecto del viaje de Kast a supervisar el inicio de la construcción de la zanja en la frontera norte del país, el exdiputado manifestó que sólo “está cumpliendo con parte de lo que fue su promesa de campaña” y que espera que esto contribuya a detener o controlar el contrabando de vehículos robados en Chile, pues tiene la convicción de que ese es el sentido de esta herramienta que “desde el punto de vista migratorio no tiene tanta utilidad”. No obstante, dijo estar atento a que se tomen otras medidas complementarias a la zanja que “prometan mejor resultados” en esta materia.

Consultado acerca de qué habría hecho él para contener la inmigración ilegal fue categórico: “Nosotros habríamos empezado de inmediato con la construcción de los centros de reunión de inmigrantes ilegales (…). Y habríamos empezado también con la búsqueda de inmigrantes ilegales tanto en los campos como en las ciudades”.

Por lo pronto, sobre gratuidad, el dirigente oficialista manifestó sus dudas acerca de si el límite de edad en 30 años es el aspecto donde “debiese colocarse la tijera”; sino que explicitó que, desde su punto de vista, porque la gratuidad universal, subrayó, no se hace cargo de la economía ni de las necesidades de los estudiantes.

Y detalló que si se va a entregar gratuidad se debiera hacer con foco en sectores “vulnerables-clase media” y “para estudios que efectivamente tengan demanda laboral. Porque lo que se está haciendo ahora es crear cientos de miles de cesantes ilustrados”.

El presidente del PNL realizó esas declaraciones en el marco del anuncio de que la bancada de diputados del partido ingresará este lunes la solicitud de conformación de una Comisión Especial Investigadora que se aboque a “reunir antecedentes sobre el actuar de las instituciones del Estado y sobre las informaciones recabadas tanto de manera previa, durante y después de los hechos de violencia que tuvieron lugar entre el 18 de octubre de 2019 a 11 de marzo de 2026”.