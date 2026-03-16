En medio de polémica herencia fiscal, la oficina de Boric toma forma y exsubsecretaria Antonia Illanes será la directora ejecutiva
El exmandatario decidió conformar este espacio “con miras a seguir aportando a Chile”, señalan desde su entorno.
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Este lunes 16 de marzo se confirmó la apertura de lo que será la nueva oficina que tendrá el exPresidente Gabriel Boric, a menos de una semana del traspaso de mando luego de cuatro años como jefe de Estado.
El inmueble estará ubicado en el límite de las comunas de Recoleta y Santiago en la Región Metropolitana, y el exPresidente decidió conformar este espacio “con miras a seguir aportando a Chile”, señalan desde su entorno y también defender el “legado” del Gobierno del exmandatario.
El equipo inicial que acompañará al expresidente de la República estará conformado por la exsubsecretaria de Deportes y exadministradora de La Moneda, Antonia Illanes, como directora ejecutiva de la oficina, y por Nicole Vergara como directora de Comunicaciones. Vergara ocupó el mismo cargo en la Presidencia de la República.
Illanes es abogada de la Universidad de Chile y máster en Estudios Jurídicos Avanzados de la Universidad de Barcelona. Illanes se ha especializado en administración pública. Durante el Gobierno del Presidente Gabriel Boric se desempeñó como directora administrativa de la Presidencia y subsecretaria del Deporte, organizando los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023.
Fue jefa de gabinete de Boric en segundo período como parlamentario, liderando el trabajo de su equipo en el Congreso Nacional y la Región de Magallanes y la Antártica chilena.
En tanto, Vergara es periodista de la Universidad de Chile y magíster en Sociología en la Universidad Católica. Se ha especializado en comunicación política. Durante el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, se desempeñó como directora de Comunicaciones de la Presidencia de la República y previamente, como asesora del Segundo Piso.
Fue jefa de Comunicaciones del centro de estudios Espacio Público, jefa de Comunicaciones del expresidente Boric en sus períodos como parlamentario por la Región de Magallanes y la Antártica chilena y periodista en la Secretaría de Comunicaciones (Secom) del segundo Gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet.
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