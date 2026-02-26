Cambio de mando: Confirmada la asistencia del rey Felipe VI y Milei, pero se mantiene en suspenso Marco Rubio en medio de polémica por el cable a China
Por ahora se mantiene sin confirmación la asistencia del secretario de Estado de los Estados Unidos mientras que el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, no asistirá.
Noticias destacadas
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que doce jefes de Estado han confirmado hasta la fecha su asistencia a la transmisión del mando presidencial en que asumirá el Presidente electo, José Antonio Kast, el 11 de marzo en Valparaíso.
Se trata del rey Felipe VI de España; de los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; Costa Rica, Rodrigo Chaves; Ecuador, Daniel Noboa; Honduras, Nasry Asfura; Hungría, Tamás Sulyok; Panamá, José Raúl Mulino; Paraguay, Santiago Peña; República Dominicana, Luis Abinader; Uruguay, Yamandú Orsi; y del primer ministro de Haití, Alix Fils-Aimé.
Por ahora se mantiene en suspenso la asistencia del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio; mientras que el mandatario de El Salvador Nayib Bukele, no asistirá y en su reemplazo vendrá el vicepresidente de ese país, Félix Ulloa.
También han confirmado el vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang Mangue; el vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani; y la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera.
Los invitados internacionales participarán de las actividades oficiales del día 11 de marzo que contemplan la ceremonia de entrega de banda presidencial en el Congreso en Valparaíso y luego una recepción en La Moneda.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
MOP descarta impacto en la construcción de Red de Hospitales del Biobío ante solicitud de quiebra de OHLI
El seremi de Obras Públicas del Biobío aseguró que la insolvencia de la filial de montaje industrial del holding OHL no afectará la construcción de los cuatro recintos médicos ni las obras viales en curso.
Economistas anticipan que el desempleo persistirá en torno a 8% al partir el año
Acorde con la encuesta de Bloomberg, entre los analistas se espera una tasa de desocupación de 8,1% para el período correspondientes al trimestre móvil noviembre-enero, que dará a conocer el INE este viernes.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete