Cambio de mando: Confirmada la asistencia del rey Felipe VI y Milei, pero se mantiene en suspenso Marco Rubio en medio de polémica por el cable a China

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que doce jefes de Estado han confirmado hasta la fecha su asistencia a la transmisión del mando presidencial en que asumirá el Presidente electo, José Antonio Kast, el 11 de marzo en Valparaíso.

Se trata del rey Felipe VI de España; de los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; Costa Rica, Rodrigo Chaves; Ecuador, Daniel Noboa; Honduras, Nasry Asfura; Hungría, Tamás Sulyok; Panamá, José Raúl Mulino; Paraguay, Santiago Peña; República Dominicana, Luis Abinader; Uruguay, Yamandú Orsi; y del primer ministro de Haití, Alix Fils-Aimé.

Por ahora se mantiene en suspenso la asistencia del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio; mientras que el mandatario de El Salvador Nayib Bukele, no asistirá y en su reemplazo vendrá el vicepresidente de ese país, Félix Ulloa.

También han confirmado el vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang Mangue; el vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani; y la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera.

Los invitados internacionales participarán de las actividades oficiales del día 11 de marzo que contemplan la ceremonia de entrega de banda presidencial en el Congreso en Valparaíso y luego una recepción en La Moneda.