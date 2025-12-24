Bethia pone en marcha la separación de aguas del family office del clan Heller Solari con disminución de capital e inicia asignación de negocios

Tras firmar los acuerdos de reestructuración, en octubre comenzó la división amistosa del holding. En el papel, ya se adjudicaron las compañías del grupo.

Tras más de dos años de un proceso de reestructuración patrimonial y organizacional, el family office Bethia, ligado a la familia Heller Solari, selló las definiciones para la división amistosa de aguas entre los integrantes del clan, liderado por la matriarca Liliana Solari, y sus hijos, Carlos y Andrea Heller. La estrategia se centra en la separación en tres partes iguales los activos del grupo familiar.

La materialización del proceso inició durante el cuarto trimestre de este año. Las partes involucradas firmaron los acuerdos que oficializan la separación de negocios, asignación de activos y la nueva estructura del holding familiar. De esta manera, se dará paso al desarrollo del plan de división del grupo empresarial. Movimientos que no tardaron en llegar.

Si bien el primer reordenamiento patrimonial en la matriz del family office, Bethia, ocurrió el 9 de octubre, recién se publicó el 4 de diciembre en el Diario Oficial.

En una junta extraordinaria de accionistas, las sociedades ligadas a Liliana Solari y Carlos y Andrea Heller aprobaron una disminución de capital por $ 76.633 millones (unos US$ 84 millones), mediante la eliminación de acciones de Inversiones Cousins SpA, Inversiones Cousins Dos SpA e Inversiones Kennedy SpA.

De esta manera, el capital de la sociedad pasó de $ 203.513 millones a $ 126.880 millones. Se mantendrán como accionistas Inversiones Alpes Limitada e Inversiones Alpina Limitada, de Carlos Heller (33,3%); Inversiones Romy SpA e Inversiones Romyna Limitada, de Andrea Heller (33,3%); e Inversiones Kennedy SpA, de Liliana Solari (33,3%).

Considerando que la planificación de la operación tomó más de dos años, se espera que la materialización de la separación y asignación de los negocios se realice durante 2026. “Serán pocos meses”, adelantó un conocedor del grupo.

Quienes conocen de cerca las tratativas destacan el carácter amistoso de las negociaciones. Pero los “buenos ánimos internos” no han restado complejidad al proceso, el que involucraría una multiplicidad de activos, compañías operativas y sociedades en el extranjero.

En el proceso, Carlos Heller es asesorado por el fiscal de Bethia, Rodrigo Veloso, y el director ejecutivo de Bethia y directivo de Megamedia, Gonzalo Rojas; mientras que por Andrea Heller, participan los abogados Manuel José Vial y Nicolás Tagle, además del presidente de LarrainVial Activos, José Miguel Barros.

Las valorizaciones de los negocios del conglomerado estuvieron a cargo de Altis.

Los negocios del grupo

Actualmente, bajo el paraguas del grupo Bethia se ubican tres empresas: Sotraser (compañía de transporte de carga con más de 1.000 camiones y con presencia en casi todo el país); Ancali (firma agrícola dedicada a la ganadería y la lechería, con cerca de 10 mil hectáreas en el sur del país), y Megamedia, holding de medios de comunicación dueñ0 del canal de TV Mega y Radio Infinita, entre otros.

En tanto, mantienen Haras Don Alberto desde 1987, dedicada a la cría, venta y exportación de caballos de pura sangre de carrera. Desde 2013, el foco del negocio es la filial radicada en Kentucky, Estados Unidos -Haras Don Alberto Corporation-, cuyo más grande hito llegó este 2025, tras ganar la segunda carrera más importante de la hípica estadounidense, el Preakness Stakes en Baltimore, con el caballo Journalism.

En salud, el holding mantiene el 50,19% de Isapre Colmena, propiedad que comparten con un consorcio de inversionistas liderado por LarrainVial.

Como joya de la corona se ubica el 5% de la propiedad de Falabella que la familia mantiene a través de los vehículos de Bethia.

Asignación de activos

En el papel, con la firma del acuerdo, los negocios de la familia ya fueron distribuidos.

Carlos Heller mantendrá los activos productivos -Megamedia, Sotraser y Ancali-, mientras que su madre, Liliana Solari, mantendrá dos tercios de Isapre Colmena -que realizó sus propios movimientos societarios de simplificación de estructura para el proceso- y las haras en EEUU y Chile.

Finalmente, a Andrea Heller se le asignará un tercio de Colmena y activos inmobiliarios.

Además, a cada parte le corresponderá un porcentaje de las acciones de Falabella. Y este fue el mayor punto de negociación: cuánto le correspondería a cada uno. Las porciones ya están definidas, y se mantienen bajo extrema reserva.

La participación en el retailer se repartirá en base a la asignación de los activos antes descritos, por lo que se espera que Andrea Heller mantenga una mayor posición en la compañía. Carlos Heller, por su parte, sería quién recibirá el menor porcentaje accionario de la empresa.

Por último, existirá una nueva columna vertebral del grupo familiar, dividida en cuatro matrices.

Por un lado, pasarán a tomar protagonismo Inversiones Kennedy SpA, de Liliana Solari; Inversiones Romy SpA, de Andrea Heller, e Inversiones Alpes Limitada, de Carlos Heller, como las receptoras de los activos asignados.

Finalmente, se sumará Bethia S.A., como continuadora legal y tributaria. Su único activo será una participación en Falabella.