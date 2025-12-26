La misteriosa isla que se vende en Ranco en casi $ 2 mil millones
La propiedad dispone de dos casas, más una casa de cuidador, bote, kayak, muelle, ovejas, caballos y un bosque centenario, por lo que su vocación es segunda vivienda.
Una nueva isla está comenzando a estar con el cartel de “se vende”, en la zona de Ranco, en el sur de Chile
Con unas 9 hectáreas de superficie, se ubica a unos 2 kilómetros aguas abajo del Lago Ranco, en el Río Bueno, que es el afluente por donde desagua el lago hacia el mar.
El encargado de la venta de la propiedad es el abogado Ambrosio Rodríguez, quien consultado por DF MAS indica que no es el dueño, sino que trabaja por encargo de clientes que pidieron reserva de su identidad y que la venden tras haber sido propietarios por unos 30 años. El abogado está trabajando en la parte comercial con la asesoría de Kayco International Group, ligada al gestor Marcos Kaplún.
¿El valor de la isla? Como precio ya rebajado, la isla -que llaman Isla Buena, por su ubicación en el río-, tiene un precio de unos 49.500 UF, casi $ 2 mil millones.
