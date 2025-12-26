Click acá para ir directamente al contenido
La misteriosa isla que se vende en Ranco en casi $ 2 mil millones

La propiedad dispone de dos casas, más una casa de cuidador, bote, kayak, muelle, ovejas, caballos y un bosque centenario, por lo que su vocación es segunda vivienda.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 26 de diciembre de 2025 a las 14:41 hrs.

