La Vendimia de Colchagua tendrá cobertura de un chef estrella de la TV brasileña

La 26ª Vendimia de Colchagua coincidirá con los 30 años de la Ruta del Vino y sumará 19 viñas con etiquetas ícono, además de la visita del chef Guga Rocha, quien grabará un capítulo de su programa "Viajes con Guga" sobre el evento.

La Fiesta de la Vendimia de Colchagua se realizará el 6, 7 y 8 de marzo de 2026 en la Plaza de Armas de Santa Cruz, en su 26ª versión, coincidiendo con los 30 años de la Ruta del Vino de Colchagua.

Para esta edición, la organización confirmó la visita del chef brasileño Guga Rocha, quien llegará al valle por una semana para grabar contenido en viñas, restaurantes y atractivos turísticos. El material será parte de un capítulo dedicado al evento en su programa Viajes con Guga, que se transmitirá en Brasil y en Youtube, con distribución a otros países.

Rocha es chef, influencer y presentador de televisión especializado en gastronomía y vinos. Participa en el matinal Hoje em Dia, del canal Record TV, ha conducido Homens Gourmet y ha definido su estilo como “cocina tropicalista”. Hoy, reconocido internacionalmente, supera los 380 mil seguidores en Instagram.

El contacto con el chef lo hizo ProChile y Enoturismo Chile, para invitarlo a conocer y difundir el destino. Todo esto como parte de una estrategia de promoción junto a Viñas de Colchagua para darle visibilidad internacional a la vendimia.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Según la planificación, el chef llegará el domingo por la tarde y en los días siguientes recorrerá los distintos territorios del valle para conocer la diversidad geográfica asociada a sus vinos y degustar etiquetas representativas de cada zona. También se reunirá con productores locales: elaboradores de aceite de oliva, productores de carne de cordero, pescadores de Pichilemu, queseros, agricultores.

El sábado de esa semana participará en la Fiesta de la Vendimia de Colchagua, instancia en la que podrá interactuar con las viñas del valle y degustar una muestra de sus vinos.

En la vendimia participarán 19 viñas con vinos íconos y etiquetas de alta gama, además de degustaciones guiadas por sommeliers y propuestas de chefs invitados orientadas al maridaje. Además, habrá música en vivo, zonas lounge y un punto de venta turístico para acceder a tours y experiencias enoturísticas del valle.